VIDEO Gitarist slavnog benda otkrio da se bori s teškom dijagnozom: 'Mislim da to pomaže ukloniti dio stigme'

Tom Dumont (58), gitarist benda No Doubt, koji je najslavnije dane imao u 90-ima otkrio je da se već godinama bori s ranim oblikom Parkinsonove bolesti. Glazbenik, koji je sudjelovao na hitovima poput "Just a Girl" i" Don't Speak", u subotu je objavio video na Instagramu u kojem je govorio o dijagnozi.

Iako Parkinsonova bolest može biti iznimno teška za gitarista jer može utjecati na spretnost ruku, Dumont je obožavateljima poručio da je „stvarno dobro” i da „još uvijek može svirati glazbu”. Gitarist je objasnio da mu je dijagnoza postavljena prije nekoliko godina, nakon što je primijetio simptome. "Otišao sam svom liječniku. Otišao sam neurologu i napravio sam cijeli niz pretraga, a dijagnosticiran mi je rani oblik Parkinsonove bolesti”, rekao je Dumont "Bilo je teško. Teško je svaki dan... Dobra vijest je da i dalje mogu svirati glazbu. I dalje mogu svirati gitaru”, dodao je. Dumont je rekao da je razlog zbog kojeg je sada odlučio podijeliti svoju dijagnozu to što su ga nadahnuli drugi ljudi koji su javno govorili o svojim zdravstvenim problemima. "Mislim da to pomaže ukloniti dio stigme i, naravno, podiže svijest, a svijest je zaista važna za prevenciju i istraživanje”, rekao je gitarist.

Inače, Dumont je objavio video 11. travnja, kada je Svjetski dan Parkinsonove bolesti. Čini se da je gitarist odlučan nastaviti podizati svijest o toj bolesti, jer je rekao da će objaviti još jedan video u kojem će govoriti o tome "što Parkinsonova bolest uključuje”.

Prema organizaciji World Parkinson's Day, trenutačno od te bolesti boluje 12 milijuna ljudi, a riječ je o najbrže rastućoj neurološkoj bolesti na planetu.

Parkinsonova bolest karakterizirana je simptomima poput drhtanja, ukočenosti, usporenog kretanja i problema s ravnotežom. Obično pogađa osobe starije od 60 godina. Lijeka za tu bolest nema, ali postoje terapije koje pomažu ublažiti njezine simptome.

U videu je Dumont također govorio o nadolazećem rezidencijalnom nastupu benda No Doubt u Las Vegas Sphereu. "Bilo je jako zabavno pregledavati stare snimke i stare fotografije, ponovno učiti stare pjesme, vježbati i stvarati sav video-materijal za ekrane u Sphereu”, rekao je. Gitarist je iskoristio priliku da kaže kako je zahvalan „na životu koji sam imao priliku živjeti kao glazbenik svih ovih godina”, te je zahvalio svojim obožavateljima.

Rezidencijalni nastupi No Doubta u Las Vegas Sphereu počinju 6. svibnja i završavaju 13. lipnja. Dumont će tijekom tog razdoblja odraditi 18 nastupa sa pjevačicom Gwen Stefani, bubnjarom Adrianom Youngom i basistom Tonyjem Kanalom. Dumont je u komentarima ispod videa na Instagramu dobio velik val podrške od obožavatelja i kolega iz benda. "Moj prijatelj, kolega iz benda i heroj……volim te, brate”, napisao je Young, bubnjar No Doubta, ispod objave. "Volim te više nego što se riječima može opisati, prijatelju. Jedva čekam ponovno stati s tobom na pozornicu”, rekao je Kanal, basist No Doubta.