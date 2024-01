Njen prepoznatljiv blistavi osmijeh krije niz tragedija: 'Bila sam jako ljuta, osjećala sam se kao da me izdao'

Na Netflix je stigao film "Ostavi svijet za sobom", u originalu "Leave The World Behind", i odmah zauzeo prvo mjesto ljestvice gledanosti. Adaptirana prema istoimenom romanu iz 2020. autora Rumaana Alama, radnja filma prati društvo koje se raspada nakon što se tehnološka infrastruktura, od telefona do televizora, počne urušavati. Film vrvi glumačkim zvijezdama, ne samo ispred kamera, nego i iza njih, jer su ga producirali Barack i Michelle Obama, no ključni adut filma, uz sjajnu glumačku ekipu koju čine Mahershala Ali, Ethan Hawke i Kevin Bacon, svakako je glavna glumica. Riječ je o Juliji Roberts, jednoj od omiljenih holivudskih zvijezda koja je svojim širokim osmijehom odavno pokorila svijet. No, ona je mnogo više od ljepotice s filmskog platna, o čemu svjedoče i brojne nagrade kojim je ovjenčana za svoj rad, među kojima i tri Zlatna globusa, četiri nominacije za nagradu Oscar, sve dok naposljetku nije i osvojila prestižni zlatni kipić, onaj za ulogu u filmu "Erin Brockovich". Ipak, iza priče o uspjehu, slavi i bogatstvu, iza njezinog blistavog smijeha, kriju se i one mnogo manje lijepe epizode, nesretno djetinjstvo, cijeli niz ljubavnih promašaja i obiteljske tragedije koje su je pratile na životnom putu.

Slavna američka glumica Julia Fiona Roberts rođena je 28. listopada 1967. u Atlanti, kao najmlađe dijete Betty Lou i Waltera Gradyja Robertsa, pisaca i producenata kazališnih drama, a njezin stariji brat Eric i sestra Lisa također su se, u godinama koje dolaze, okušali na daskama koje život znače. Njezina majka, dok je bila trudna s Julijom, sa suprugom je vodila školu glume za djecu koju su pohađali i nasljednici Martina Luthera Kinga koji su iz zahvalnosti platili sve bolničke troškove kada je Betty rodila. Zato su nimalo slučajno Julijina prva sjećanja iz djetinjstva vezana uz glumu. - Nekoliko sam sati slušala mamu kako čita kazališne scenarije koje je napisao moj otac. Zamišljala sam sebe kako izgovaram te riječi, ali tada im nisam imala hrabrosti reći da bih jednog dana voljela postati dio njihovog glumačkog svijeta - ispričala je kasnije Julia, koja je imala samo pet godina kada su joj se roditelji rastali.

- Sve je bilo kao u bajci, a onda su se moji roditelji počeli sve više svađati da bi nas mama jednog dana jednostavno odvela. Njihov razvod bio je vrlo bolan. Bio sam jako vezana za svog oca i on nas je, srećom, nastavio redovito posjećivati. Nakon pet godina moja se majka ponovno udala za Michaela Moatsa i rodila još jednu djevojčicu, našu polusestru Nancy. Na taj radosni događaj u našem životu pala je sjena kada nas je baka obavijestila da nam je otac umro. Saznali smo da već duže vrijeme boluje od raka, ali nam to nikada nije rekao jer nije želio da patimo zbog njega. Bila sam jako ljuta, osjećala sam se kao da me izdao i namjerno ostavio - ispričala je glumica, a godinama kasnije njezin je brat Eric podijelio s javnošću teška sjećanja na djetinjstvo provedeno s očuhom nasilnikom i alkoholičarem, o čemu Julia nije željela javno govoriti.

- Bio je monstrum. Udaja za njega bila je velika greška moje majke, naročito loša za njezinu djecu. On me maltretirao, a isto je radio i mojim sestrama Juliji i Lisi - rekao je glumac nedavno u intervjuu. Njegova najmlađa sestra Julia je kao djevojčica željela postati veterinarka jer je obožavala životinje, ali snovi o filmskom platnu nisu je napuštali. No, obiteljske traume poklopile su se s Julijinim ulaskom u pubertet i najranjivijim tinejdžerskim danima, prepunim unutarnjih previranja i sumnje u sebe, a više je puta bila i meta vršnjaka koji su se neprestano rugali njezinom izgledu zbog visine, velikih usta, riđe kose i naočala koje je nosila.

U školskom bendu svirala je klarinet, a nakon završene srednje škole upisala je sveučilište u Georgiji koje nikada nije završila. Ubrzo nakon toga otišla je za bratom i sestrom u New York u potrazi za novim načinom života. U međuvremenu je zarađivala za kruh radeći više poslova odjednom - čistila je, prala suđe, konobarila i bavila se modelingom, čekajući prvu filmsku ulogu.

I dočekala je. Prvi film Julije Roberts bio je "Blood Red", u kojem je imala malu ulogu nasuprot svog brata Erica (ima dvije riječi dijaloga), snimljen 1987. godine i objavljen dvije godine kasnije. No, njezinim filmskim debijem smatra se uloga u filmu "Satisfaction" iz 1988. gdje je zajedno s Liamom Neesonom i Justine Bateman odigrala ulogu članice benda u potrazi za ljetnom svirkom.

Njezino prvo televizijsko pojavljivanje bilo je u početnoj sezoni serije "Crime Story" s Dennisom Farinom, u epizodi pod naslovom "Preživjeli", emitiranoj 13. veljače 1987., gdje je odigrala ulogu maloljetne žrtve silovanja, a kasnije se pojavila i u "Ulici Sesame", te u četvrtoj sezoni "Miami Vicea".

Vrlo brzo zaredalo joj se još nekoliko manjih filmskih uloga, no toliko željeni preokret dogodio se tek s filmom "Čelične magnolije" iz 1989. godine, kada se Julia našla u ulozi mlade nevjeste koja vodi borbu s dijabetesom.

Upravo ova uloga donijela joj je prvu nominaciju za prestižnu nagradu Oscar za najbolju sporednu ulogu, a samo godinu dana kasnije Julia stječe svjetsku slavu glumeći prostitutku u romantičnoj drami "Zgodna žena", uz partnera Richarda Gerea. Film joj je donio Zlatni globus, ali i još jednu nominaciju za Oscara. Uloga prostitutke Vivian Ward otvorila joj je vrata Hollywooda, a filmske ponude počele su pristizati sa svih strana.

Iako ovu oskarovku pamtimo uglavnom po romantičnim komedijama, ostvarila je i brojne "ozbiljnije" uloge. Osvojila je Zlatni globus i Oscara za najbolju glumicu za ulogu u "Erin Brockovich" iz 2000. godine.

- Prije su mi govorili da sam izvrsna glumica, ali ja sam znala da mogu više i bolje. Onda se dogodio film "Erin Brockovich" i konačno sam postala zadovoljna svojim životom i uspjehom. Bila je to kruna mog rada - rekla je Julia Roberts, koja je nanizala i druge hitove na kino blagajnama kao što su "Oceanovih 11", "Oceanovih 12" i "Osmijeh Mona Lise". Nezaboravne su i njezine uloge u filmovima "Neprijatelj u mom krevetu", "Dosje Pelikan", "Meksikanac", "Moj prijatelj se ženi", "Ja u ljubav vjerujem", "Ljubimica Amerike", "Kolovoz u okrugu Osage", a 2010. je ponovno briljirala u filmu "Jedi, moli, voli".

Ne samo filmsko platno, krasila je i naslovnice mnogih svjetskih magazina, a često su je visoko pozicionirali i na različite prestižne liste. Tako ju je magazin People u razdoblju od 1990. do 2006. godine šest puta uvrstio na listu 100 najljepših ljudi na svijetu, a također se pojavila na listi Hollywood Reportera kao jedna od 10 najbolje plaćenih glumica u razdoblju od 2002. do 2005. godine.

Julia Roberts prva je glumica koja je za jedan film zaradila čak 20 milijuna dolara. Uloga Erin Brockovich u biografskom filmu nastalom prema istinitom događaju, donijeli su joj osim Oscara i Zlatnog globusa i ravnopravan status s glumačkim kolegama. Do tada su sve ženske glumice bile potplaćene u odnosu na muške kolege, no Julia je svojim čvrstim stavom osigurala jednaku zaradu. Štoviše, nije pustila samo svog agenta da je zastupa, već se i sama uključila u pregovore. Nakon toga, za svaki je idući film očekivala jednake honorare. Naposljetku, ukupna zarada njezinih filmova iznosi oko dvije i pol milijarde dolara, što je čini jednom od financijski najuspješnijih glumica svih vremena. No, unatoč poslovnim uspjesima, privatni život ove glumice uvijek je bio zanimljiviji žutom tisku. Prema pisanju medija, imala je romantične veze s brojnim kolegama, uključujući Liama Neesona, Dylana McDermotta, Davida Varmea, Matthewa Perryja i Benjamina Bretta, a šuškalo se i da je pokleknula pod šarmom Richarda Gerea. S glumcem Kieferom Sutherlandom se zaručila, no brak nikada nisu sklopili jer ga je poput svojeg lika iz filma "Odbjegla nevjesta" ostavila samo tri dana prije vjenčanja. Zaključila je iznenada kako se zaljubila u Kieferovog prijatelja, Jasona Patrica s kojim je pobjegla u Irsku.

- Još kao djevojka odlučila sam da se ni zbog čega ne kajem i da uvijek, u svakoj životnoj situaciji, slušam srce, a ne razum. Znam da je to pogrešno i zbog toga sam često donosila ishitrene odluke koje nisu bile dobre, ali što da radim - to sam ja, žena od krvi i mesa. Iskreno, uplašila sam se činjenice da više neću biti slobodna. Moj duh je takav, nikada nisam voljela nikakva ograničenja. Jason je bio samo moj bijeg od obaveze - rekla je jednom prilikom Julia.

Naposljetku je ipak prebrodila svoj strah od vezivanja i sudbonosno "da" izrekla fizički neuglednom pjevaču Lyleu Lovettu.

- On je bio potpuno drugačiji od svih mojih prethodnih partnera i pristala sam se udati za njega. Bila je to još jedna loša odluka zato što sam poslušala srce iako sam znala da ga ne volim toliko da bih kraj njega dočekala starost. Željela sam se osjećati sigurno jer je to bio jedan težak period mog života. Bila sam sebična. Razveli smo se poslije dvije godine, jer sam ja opet željela svoju slobodu. Tada još nisam bila spremna ni da postanem majka niti da budem nečija žena - priznala je Julia.

No, nakon niza turbulencija ova miljenica publike ipak je uspjela pronaći svoju obiteljsku sreću i mir s kamermanom Danielom Moderom. Par se prvi put upoznao na snimanju filma "Meksikanac" iz 2001., a vjenčali su se godinu dana kasnije, na privatnoj ceremoniji održanoj na Dan neovisnosti 2002. godine. Glumica je 2018. u epizodi podcasta "Goop" otkrila koliko je sretna što se udala za Daniela i započela život s njim.

- Jednostavno postaje dublje, postaje sve kompleksnije. Mlad si i zaljubiš se i kažeš vjenčat ćemo se i idemo sagraditi kuću i imat ćemo djecu i sve te stvari o kojima svi nekako sanjamo, ali ne znaš hoće li ti se svidjeti isti kauč, ne znaš hoće li on htjeti baš te ručnike s uzorkom. Zatim, naravno, hoćete li biti roditelji koji imaju ravnotežu, koji se drže iste filozofije? Jednostavno ne znate te stvari dok ne probate, a mi smo toliko sretni da postoji neka vrsta neobjašnjivog sklada u načinu na koji radimo stvari, jer radimo stvari drugačije.... ali postoji nešto zajedničko što daje tome sav smisao ovoga svijeta - ispričala je tada Julia Roberts dodajući kako joj je udaja za Modera najbolja odluka u životu.

Par ima troje djece: 2004. su vantjelesnom oplodnjom dobili blizance, kćer Hazel i sina Phinnaeusa, a tri godine kasnije dobili su još jednog sina Henryja. Kada se činilo da je obiteljske tragedije ostavila davno iza sebe, njezina polusestra Nancy je počinila samoubojstvo 2014. godine, a godinu dana kasnije nakon borbe s rakom umrla joj je majka.

Premda je rođena u katoličkoj obitelj te je tijekom svog odrastanja ostala privržena svojoj vjeri, 2010. godine tijekom snimanja filma "Jedi, moli, voli" se pobliže upoznala s hinduizmom.

- Duboko sam fascinirana mnogim aspektima multidimenzionalnog hinduizma - rekla je nakon prelaska na hinduizam koji danas prakticiraju i njezin suprug te djeca koja su čak dobila i hinduistička imena. Hinduizam joj je, rekla je, pomogla da ostane prizemljena.

- Nikada me nije obuzelo to što sam glumica. To je ostvarenje mog sna, ali nije jedino ostvarenje sna. Život koji sam izgradila sa svojim mužem, život koji smo izgradili s našom djecom, to je najbolja stvar. Vratiti se kući na kraju dana, trijumfalno njima - ispričala je Julia Roberts za CBS Sunday Morning prošlog listopada, otkrivajući da uživa u punom radnom vremenu jedne obične domaćice, dakako, kada ne snima neki od hollywoodskih blockbustera.

Iskrena do kosti, prije nekoliko dana priznala je ono što brojne glumačke zvijezde brižljivo skrivaju od očiju javnosti. Naime, nedavno je bila gošća emisije "Watch What Happens Live" koju vodi Andy Cohen, odgovarajući na pitanja slavnog voditelja. Između ostalih, pitao ju je i najškakljivije od svih pitanja: koja je najteža droga koju je ikada probala, na što je glumica odgovorila: "Magične gljive. Naravno, bilo je lijepo, neću lagati, ali djeco, ne pokušavajte ovo kod kuće", dodala je lijepa glumca.

Voditelj ju je potom pitao postoji li ijedna uloga za kojom žali.

- Jedan film koji sam odbila, a koji je na kraju ispao uspješan i prekrasan, a mislila sam da ne bi bio uspješan i prekrasan da sam ja u njemu, bio je "Imaš poruku" (You've Got Mail) u kojem je naposljetku zaigrala Meg Ryan – priznala je, dodajući kako istinski ne žali ni za jednom ulogom jer misli da je sve to sudbina.

Danas, u šestom desetljeću života, apsolutno blista u svakom pogledu - ponosna je majka i supruga, ikona stila i vlasnica golemog bogatstva. Pomno bira uloge u kojima se pojavljuje i ne zamara se dokazivanjem bilo kome, ona je ionako tijekom protekla tri desetljeća uspješne karijere cijelom svijetu pokazala koliko vrijedi i što sve može. Nebo je granica!

