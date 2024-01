Silvija otvorila dušu o vezi s Mislavom, otkrila je da već zajedno žive: 'Nismo još imali prvi spoj'

Silvija Temšić završila je u finalu showa 'Život na vagi', na četvrtom mjestu. Ona je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a finalnom 72,3 kilograma što znači da je izgubila 56,8 kilograma. U showu se zaljubila u drugog kandidata Mislava Vlašića, a sada otkriva kako napreduje njihova veza nakon showa.

- Kada smo izašli iz showa, preselila sam se k Mislavu u Zagreb. Ipak je ovdje više mogućnosti da nastavimo ovaj put zajedno i guramo jedno drugoga. Čim smo izašli, našli smo teretanu i nastavili trenirati, raditi jelovnike, pobacali iz stana sve što nam ne treba - izjavila je za RTL.hr.

VEZANI ČLANCI:

Kazala je da je lakše kada su zajedno i da je on rekao da se k njemu treba preseliti što prije. - Lakše je kada smo zajedno, kada smo izašli, shvatila sam koliko mi nedostaje obitelj i druženje te sam htjela što više biti s njima. No on je rekao kako moramo nastaviti do kraja te da se preselim k njemu što prije.Otkriva i da su zajedno svaki dan, te da svaki dan na svom odabraniku vidi nove promjene.

GALERIJA Finale 'Života na vagi'

- Svaki dan smo zajedno, svaki se dan gledamo i svaki sam dan vidjela promjene. Napravio je čudo. Doslovno je jednu mene skinuo sa sebe, no ja sam tu ostala.

Trenutačno, priznaje, nemaju neke planove, već će malo uživati i družiti se s obitelji i prijateljima.

Trenutno nemamo planove, malo ćemo uživati i družiti se s obitelji i prijateljima. Izaći negdje, s obzirom da smo u showu prohodali, nismo još imali pravi spoj.

VIDEO Hana Huljić Grašo podijelila neke detalje o malenoj Albi i suprugu Petru: 'Zbilja čudno'