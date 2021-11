Nives Ivanišević pokazala pogled iz stana kojeg dijeli sa suprugom Goranom

Voditeljica Nives Ivanišević na Instagramu je pokazala pogled iz doma u kojem živi sa suprugom Goranom i sinom Oliverom. Nives je pokazala kako izgledaju pripreme za Advent u Zagrebu, na Europskom trgu. Na fotki se vidi da su Ivaniševići već okitili terasu lampicama.

Nives rijetko objavljuje fotke na kojima se vidi njihov dom, ali po onima koje je do sada objavila, može se zaključiti da su dom uredili u neutralnim tonovima.

Foto: Instagram

Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

VIDEO Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!