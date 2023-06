Nives Ivanišević podijelila obiteljsku fotografiju sa sinom i suprugom i poslala romantičnu poruku

Voditeljica Nives Ivanišević (41) objavila je na Instagramu fotografije na kojima pozira sa suprugom Goranom Ivaniševićem (51) i njihovim sinom Oliverom (4). Goran se vratio iz Roland Garrosa, gdje je bio uz Novaka Đokovića, a slobodne trenutke iskoristio je za uživanje s obitelji u jednom restoranu.

"Toliko ljubavi i ljepote na jednom mjestu", "Ekipa, super ste", "Lijepi", "Divni ste, neka vas Bog čuva", "Prelijepa obitelj Ivanišević", "Predivni, Oli je tako velik", "Čestitam treneru, zaslužen odmor", "Super ste", "Čovječe, koji maneken, na koga li je", "Lijepa i sretna obitelj", samo su neki od komentara koje su dobili.

Nives je na Instagramu podijelila i romantičan citat.

- Jednog dana, kad to najmanje budete očekivali, susrest ćete nekog tko će biti mek i nježan prema vašem srcu, i bit će vam drago što ste ga držali otvorenim. Bit će vam drago što ste se borili za to, što ste izabrali vjerovati da zaslužujete više, stoji u objavi na njenom Instagram storyju.

Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

