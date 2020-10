Nives Ivanišević objavila preslatku fotografiju sinčića Olivera

Radijska voditeljcia i supruga teniske legende Gorana Ivaniševića objavila je na Instagramu novu fotografiju njihovog sinčića Olivera, koji je dobio ime po pokojnom Oliveru Dragojeviću. Upravo uz taktove Oliverove pjesme "Nocturno" Nives je na Instagram Story postavila fotografiju na kojoj njen sin grli kućnog ljubimca, samojeda Marlija. Uz fotografiju je samo napisala "sve", uz nekoliko srca.

Podsjetimo, iza Nives je težak životni period. Nakon što se suprug Goran u lipnju zarazio koronavirusom, u srpnju je preminula njena majka Vesna. Nives se tada od nje oprostila u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata)", započela je Nives i nastavila:

- Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala.

Nakon teškog životnog perioda Nives se prije desetak dana vratila na posao, i od tada je svakodnevno možemo čuti u eteru narodnog radija.