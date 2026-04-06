Marija iz 'Života na vagi' imala je 163 kg, objavila je fotke iz tog perioda: Naučila sam sakriti bol iza osmijeha

Marija Novak je bila natjecateljica u showu "Život na vagi" te je u ovu emisiju ušla sa 163,1 kilogramom, a svojom upornošću i radom uspjela je izgubiti gotovo 60 kilograma, završivši natjecanje sa 104,8 kilograma. S pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografije iz perioda prije ulaska u showu. Na svakoj fotografiji ima osmijeh na licu, a sada je priznala kako je to bila samo krinka. "Smijem se na svakoj slici. I baš zato je teško objasniti koliko sam bila nesretna. Naučila sam sakriti bol iza osmijeha toliko dobro da sam i sama počela vjerovati da sam okej. Ali nisam bila. I ovo objavljujem ne zbog prošlosti nego zbog istine. Jer prava promjena počinje kad si konačno iskren sam sa sobom.", napisala je Marija u opisu fotografija. Nakon showa je nastavila sa zdravim navikama i priznala je kako se razvela nakon "Života na vagi".

- Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo. Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". - rekla je Marija osvrćući se na rastavu. Na društvenim mrežama jednom je prilikom odgovorila koliko joj je bivši suprug bio podrška tijekom njezine borbe s viškom kilograma. "Da je moj muž bio podrška, ne bih bila rastavljena. Najveća podrška bili su moji roditelji, obitelj i nekoliko prijatelja. Hvala na pitanju", odgovorila je Marija. Simpatična Vukovarka krajem prošle godine pokazala je da je pronašla sreću i oslonac u zagrljaju novog partnera.

- Hvala ti za sve što si donio u moj život, i za sve što si mi pomogao pronaći u meni samoj. Nisam ni znala koliko mi je trebalo baš ovakvo prisustvo mirno, toplo, podržavajuće. Uz tebe sam otkrila da mogu biti voljena bez uvjeta, da vrijedim, da sam dovoljno. Ti si postao moj najbolji prijatelj, osoba kojoj vjerujem više nego sebi ponekad. Postao si moj oslonac, netko tko vidi u meni ono što ja dugo nisam vidjela. S tobom sam naučila što znači biti nježna, a opet jaka. Što znači biti žena koja zna svoju vrijednost, koja se ne boji voljeti i biti voljena. Pokazao si mi svu ljepotu jednostavnih trenutaka osmijeh u krivom trenutku, zagrljaj kad se raspadam, šalu koja me vrati u život. S tobom sam se prvi put osjećala potpuno sigurno, kao da napokon imam dom u nečijem srcu. Hvala ti što si u moj život unio svjetlo koje nisam ni znala da mi nedostaje. Hvala ti što si me naučio vidjeti sebe. Hvala ti što si baš ti moj prijatelj, moj dečko, moja podrška, moja sreća - napisala je Marija u posveti svom novom partneru.