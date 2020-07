Zbog ove žene, koja mu je stalno pričala o Hrvatskoj, Rod Stewart se odmara na Jadranu

Iduće godine na godišnji odmor dolazim na jedrenje po hrvatskoj obali. Moj sin je hokejaš i ima 23 godine, a njegova djevojka je iz Hrvatske. Nagovorila me da posjetimo hrvatsku obalu za koju kaže da je ljepša od francuske rivijere – rekao je prije tri godine Rod Stewart u razgovoru za hrvatske medije uoči svog koncerta koji je u Areni Zagreb održao u veljači 2018. godine.

Britanski roker svoje je obećanje ipak ispunio nešto kasnije i naš Jadran upoznaje tek ovo ljeto. Dojma smo da mu se jako sviđa, jer na svim fotografijama od Dubrovnika do Skradina ovaj 75-godišnjak ne skida osmijeh s lica. Djevojka zbog koje slavni glazbenik s obitelji ljetuje u Hrvatskoj je 26-godišnja Nicole Artukovich koja je već godinama u vezi s Rodovim sinom Liamom, a hrvatskog je podrijetla. Njezini baka i djed potječu iz mjesta Molunata koje se nalazi na samom jugu Hrvatske, a Nicole je rođena u Americi, baš kao i njezini roditelji. Nicole je jedno od šestero djece Marka Nickolasa Artukovicha i Tine Artukovich, rođene Cvjetković , a njezini roditelji još imaju Lucy, Christinu, Anthonyja, Andreu i Amandu. Nicolin tata preminuo je prošle godine u studenom i ona mu često posvećuje objave na Instagramu i prisjeća ga se s puno ljubavi.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 12.07.2020., Trogir - Legendarni britanski glazbenik Rod Stewart u drustvu supruge Penny Lancaster i sinova, na luksuznoj jahti na kojoj plovi Jadranom nakon Hvara stigao u Trogir, koji je omiljeno mjesto obitelji Ecclestone. Rod je prije tri tjedna proslavio 13. godisnjicu sretnog braka sa cetvrtom suprugom Penny Lancaster s kojim ima dvoje djece, sinove Alastaira Wallace Stewarta i Aidena Patricka Stewarta. Iz prethodna tri braka Rod ima sestero djece pa je tako ponosni otac osmero djece. S njim je na brodu uz dvojcu najmladjih sinova i sin Liam Stewart u drustvu djevojke Nicole Artukovich koja je porijeklom iz Hrvatske. Liam Stewart i Nicole Artukovich. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mark i Tina Artukovich upoznali su se 1982. godine na hrvatskom pikniku. Vjenčali su se u Katoličkoj crkvi svetog Antuna 1984. godine i preselili se na Long Beach kako bi osnovali obitelj. Nicolini roditelji ostavili su traga u hrvatskoj zajednici, pomagali su u gradnji katoličke crkve sv. Antuna u Los Angelesu i bili su jako cijenjeni članovi ove zajednice. Mark je vodio građevinsku tvrtku u Los Angelesu koju je naslijedio od svog oca i bio je jako uspješan u svom poslu. Obožavao je svoju djecu i unuke, a volio je i Liama Stewarta koji ne skriva koliko obožava Hrvatsku i Hrvate. Već godinama dolazi u Hrvatsku, a uz Nicole postao je i navijač naše nogometne reprezentacije za koju je navijao tijekom SP-a u nogometu 2018. godine. – Volim Hrvatsku, igrali smo svim srcem – poručio je Liam nakon jedne od utakmica vatrenih na SP-u u Rusiji. Dubrovnik, Hvar, Komiža, samo su neke od omiljenih Liamovih i Nicolinih ljetnih destinacija, a nakon jednog od prvih posjeta Hrvatskoj Liam je u jednom intervju oduševljeno pričao o našoj zemlji.



– To je jednostavno drukčiji stil života. Obitelj moje djevojke potječe iz Hrvatske, iz malog sela s nekih 70 stanovnika. Poznavala je sve u tom selu, to je bilo tako dobro. Otišli smo kod jednog čovjeka na večeru. Sve je uzgajao u vlastitom dvorištu. Luk, krumpir. Bilo je super to vidjeti i malo me spustilo na zemlju – rekao je. Nicole na svojim društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz Hrvatske uz hashtagove koji su na hrvatskom i s ponosom ističe odakle vuče svoje korijene, a kada je i njezinu dečku Lijepa Naša prirasla srcu sretno je zaključila: “Hvala Bogu da je i on zavolio Hrvatsku.” Nicole, njezina majka Tina i Stewarti plove našom obalom na luksuznoj jahti Ulysses koja ima 15 luksuznih apartmana, na njoj su 43 člana posade, a može primiti 66 gostiju