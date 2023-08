'Nisam se dvoumila nimalo, jer smatram da je podcast super format za točno ovakve stvari'

Podcast postaje sve popularnija forma i u Hrvatskoj pa ne iznenađuje što je u vaterpolo klub Mladost na svom službenom kanalu na YouTubeu Mladost TV pokrenuo podcast FrogTalk u kojem ugošćuju poznate legende ovog sporta, ali i mlade vaterpoliste čije priče su vrijedne pažnju i za koje ćemo u budućnosti sigurno puno čuti. U voditeljskoj ulozi u FrogTalku odlično "pliva" 28-godišnja glumica Lucija Helena Kajić koja ima već dosta voditeljskog iskustva zahvaljujući angažmanu u HRT-ovoj emisiji "Daj pet(ak)" koja se emitirala uživo, a u ranijoj mladosti se aktivno bavila i odbojkom pa joj ni sportske teme nisu nepoznat teritorij. Lucija nam je u razgovoru ispričala koliko je kroz rad u podcastu naučila o vaterpolu, kako je ugostila kolegu Tarika Filipovića koji je u španjolskom filmu "42 sekunde" utjelovio legendarnog vaterpolo trenera Dragana Matutinovića, a dotakli smo se u intervju i glume, njezinog voditeljskog angažmana na televiziji i radiju te nam je Lucija prišapnula i kakvu ulogu priželjkuje u skoroj budućnosti i koja joj je to glumica bila velika podrška kada je odigrala svoju prvu veću ulogu u seriji "Prava žena".

Na službenom kanalu Hrvatskog akademskog vaterpolskog kluba Mladost vodite podcast, kako ste se snašli u ovoj formi i jeste li dvoumili oko prihvaćanja ponude da vodite podcast?

Podcast vaterpolskog kluba Mladost nastao je tijekom cijelog procesa rebrandinga i stvaranja novog marketinškog smjera u klubu. Nisam se dvoumila nimalo, jer smatram da je podcast trenutno super format za točno ovakve stvari - predstavljanje igrača, raznih legendi vaterpola i općenito za približavanje svijeta vaterpola široj publici i novim zaljubljenicima u njega. Volim vjerovati da sam se dobro snašla, jer podcast tu ipak dopušta određenu razinu opuštenosti i spontanosti, u tome i je čar tog formata; više je kao razgovor uz kavu, nego kao klasična forma intervjua.

Vaterpolo je glavna tema, a vašu gosti su sportske legende poput Ozrena Bonačića, mladi vaterpolisti, kako se pripremate za razgovore i tko vas je od vaših gostiju posebno dojmio?

Uvijek mi je teško izdvojiti samo jednu osobu. Imala sam divne goste i od njih sam svašta mogla čuti i naučiti. Koliko je zanimljivo razgovarati s legendama sporta, a i glume, poput Tarika, toliko je zanimljivo slušati mlade, ambiciozne ljude koji daju primjer ostalima u svojoj ustrajnosti, posvećenosti i disciplini. Priprema je prilično jednostavna- prije snimanja sjednem s gostima i neobavezno razgovaram s njima. Tako se i oni opuste, a ja dobijem dojam u kojem smjeru ću voditi podcast i na što ću se fokusirati više, a na što manje.

Koliko ste prije ovog angažmana u podcastu imali znanja o vaterpolu i je li vas kroz podcast vaterpolo zainteresirao više?

Rekla bih nedovoljno. Kroz ovaj sam podcast naučila puno o vaterpolu i stvarno me zainteresirao puno više. Mislim da je velika šteta što vaterpolo kao takav nije popraćen medijski koliko bi trebao biti. Imamo odlične klubove, s dugogodišnjim tradicijama (Mladost ove godine puni 77 godina!) i vrhunskim uspjesima.

U podcastu je gostovao i vaš kolega Tarik Filipović, što vam je sve otkrio o snimanju filma "42 sekunde"?

Tako je. To mi je svakako bila jedna od dražih epizoda podcasta, pogotovo jer je Tarik rijetko šarmantan i zanimljiv čovjek. Pričali smo i o filmu, i o pripremama za snimanje, ali i o njegovim iskustvima s vaterpolom. Za detalje ćete ipak morati pogledati podcast.

Sport vam ipak nije nepoznat teren, jer ste se i sami profesionalno bavili odbojkom, jeste li ikada razmišljali ozbiljno o sportskoj karijeri i u kojem trenutku je gluma pobijedila?

Odbojka će zauvijek ostati moja ljubav, to ne sumnjam. Najljepše godine, prijateljstva i iskustva doživjela sam upravo zbog odbojke. Vjerujem da je to izuzetno bitan dio mog života i odrastanja. Nisam se htjela profesionalno baviti sportom, ali sam to čak dosta kasno odlučila. Valjda je ta neka kreativna strana mene prevagnula.

Koje podcaste vi volite gledati, koje teme vas najviše zanimaju i možete li izdvojiti nekog voditelja podcasta čiji vam se stil sviđa?

Zapravo, ili je psihologija ili true crime, nema nešto između. Uglavnom slušam strane podcaste, ali od domaćih bi recimo izdvojila Marie Wasler i njezin "Pomalo" podcast.

Kao glumica imate iskustva pred kamerama, a imate i voditeljskog iskustva u HRT-ovoj emisiji "Daj pet(ak)" koja se emitirala uživo, koliki je to bio izazov i kakve uspomene nosite na taj voditeljski angažman koji vam je donio i nominaciju za Večernjakovu ružu?

"Daj pet" mi je možda najdraža stvar koju sam radila. Imala sam divnu ekipu, super koncept emisije i obožavala sam format emisije uživo. Bilo je izazovno, ali nekako mislim da se sve to nauči s vremenom i da se jednostavno naučiš prilagoditi i snaći u svakoj situaciji koja se u emisiji uživo može dogoditi. Nominacija za Ružu bila je samo potvrda da smo napravili nešto dobro, i naravno, ogromna čast.

Prvu veliku ulogu ste imali u seriji "Prava žena", koju ste lekciju kao mlada glumica naučili tijekom snimanja tako velikog projekta i tko vam je dao najviše savjeta kada je gluma u pitanju?

Uvijek kažem da je Jelena Veljača najbolja šefica/mentorica koju sam ikad imala. Radila sam s divnim glumicama i glumcima, naučila funkcionirati kroz cijeli taj stres i strku snimanja serije i vjerujem da sam temelje naučila upravo snimajući "Pravu ženu". Imala sam podršku i pomoć od svih iskusnijih glumica sa seta, posebno Nele Kocsis, koju volim i cijenim posebno.

Okušali ste se i na radiju kao voditeljica, prošli ste sve medije, koje su po vama prednosti televizije, koje radija, a koje glume?

Da, morala sam sve probati, to mi je dio osobnosti. Televizija je moj broj jedan, i to sam otkrila dok sam paralelno radila na radiju i TV-u. Radio je puno teži format, jer si ograničen samo tim tajmingom i pravovremenom reakcijom. Na televiziji ipak možeš više improvizirati i poigrati scenom, kretanjem, mimikom itd… A gluma mi je oduvijek bila za dušu. To ne mogu staviti u istu kategoriju.

Kako ste uopće otkrili svoj glumački talent, točnije tko ga je otkrio i kakvu si uloge priželjkujete, kakav lik bi bio po vašem guštu?

Svoju ljubav prema glumi otkrila sam u ZeKaeMovoj školi glume, koja je bila dio mog osnovnoškolskog i srednjoškolskog odrastanja. Nisam sigurna da ću se glumom nastaviti baviti. Prebacila sam fokus na neke druge sfere, ali i dalje odrađujem neke suradnje i voditeljske aranžmane koji su mi dragi i u kojima uživam. Ali, da glumim opet - definitivno bih bila negativka. Obožavam negativce i oduvijek sam više voljela taj tip uloge.

