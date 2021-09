Nina Morić javila se iz Meksika, pozirala je bez grudnjaka i oduševila pratitelje: "Spektakularna"

Bivša manekenka Nina Morić (45) već godinama živi u Italiji, a dio godišnjeg odmora uvijek provodi u domovini. Nakon što je uživala na otoku Rabu, sada je objavila nekoliko fotografija iz Meksika.

Nina je pozirala u minijaturnom kompletiću koji je jedva zadržao njezine obline, a pratitelje su fotografije oduševile. Mankenka je također pozirala u toplesu na plaži, a zaradila je brojne lajkove i komplimente pratitelja.

"Nevjerojatna", "Kakvo tijelo", "Božanstvena", "Spektakularna", "Wow", "Kraljica", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Ninu je šira javnost upoznala ju je 1995. kada se pojavila u spotu "Tvoje tijelo" Tonyja Cetinskog i odmah nakon toga počela je graditi manekensku karijeru u Milanu, a u svijet manekenstva ušla vrlo mlada. 1996. godine sudjelovala je na natjecanju "Elite Look of the Year" gdje je osvojila drugo mjesto, a 1998. godine na istom je natjecanju osvojila prvo mjesto, pa smo Ninu uskoro gledali na modnim pistama na kojima je nosila revije Valentina, Cavallija, Versacea i mnogih drugih.

Nina se tada preselila u Italiju, a uskoro ju je angažirao i Ricky Martin za svoj spot za pjesmu "Livin La Vida Loca"koji je prštao senzualnim scenama u kojima je Nina bila u prvom planu. Ubrzo su joj stigle i ponude za brojne voditeljske angažmane na televiziji,

Iza nje su dva braka. Jedan s talijanskim fotografom Fabrizijem Coronom s kojom ima sina Carlosa. Corona je proveo dvije i po godine u zatvoru jer je iznuđivao novac od od nogometaša Juventusa, Davida Trezegueta.

Sljedeći brak joj je bio s poduzetnikom Massimilianom Dossijem s kojim je u braku izdržala dva mjeseca, a prije tajanstvenog brokera Morić je ljubila 12 godina mlađeg Luigija Maria Favolosa.

