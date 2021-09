Našu poznatu sportašicu ne viđamo često, a sada se javila s odmora: "Neka prijateljstva su zauvijek"

Bivša tenisačica i osvajačica Roland Garrosa Iva Majoli (44) javila se pratiteljima na društvenim mrežama s odmora u Francuskoj. Ove godine posjetila je Brač, Vis, Mljet, Dubrovnik, Nacionalni park Krka, a sada uživa na inozemnoj lokaciji u društvu nekadašnjih suparnica, Marte Hingis protiv koje je ostvarila svoj najveći uspjeh u karijeri, a s njima je i francuska tenisačica Mary Pierce

Marta i Iva jako su dobre prijateljice, a Majoli joj je među ostalim bila i na vjenčanju 2018. godine u Bad Ragazu kada se udavala za liječnika Harryja Leemana.

Majoli je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija i snimaka, a u jednoj je poručila da neka prijateljstva traju zauvijek.

Foto: Instagram

- Probaš raditi stvari koje ne znaš prva sam napravila hrpu grešaka i hrpu novaca je otišlo u propuh. Nije problem možete me popljuvati, ali ja uvijek kažem; ja sam sama sebi napravila sr*nje i idem dalje, stvaram dalje i vrijedna sam i sa svojim znanjem i iskustvom mogu puno više u nekim stvarima. Po meni je to život i ja to tako doživljavam - kazala je Majoli koja danas obnaša funkciju izbornice mlade Fed Cup reprezentacije.

