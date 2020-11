Nina bez dlake na jeziku: “Severina je napravila od sebe brend, no u inozemstvu ne bi postigla ništa”

Nina Kraljić nedavno je izdala novu pjesmu “Čuvaj me”, čija je poruka univerzalna, a to je ljubav. Za Ninu priroda je izvor života, snažna sila koja nas vraća nama samima i daje nam energiju za svakodnevicu. No ova je pjesma nastala i iz nade i želje za boljim sutra.

– S obzirom na to da nam je svima ova godina bila izazovna i teška i tražila je poniranje u sebe kako privatno tako i poslovno, htjela sam spot i pjesmu koja ima pozitivnu konotaciju i povezuje sve elemente meni najdraže srcu: ljubav, prirodu i boje – kaže Nina i dodaje kako je prvo bila opterećena cijelom situacijom, a onda ju je to prestalo zabrinjavati.

– Iskreno, više sam imala privatnih stvari za riješiti jer poslovno mi je epidemiološka situacija samo dala više vremena da se bolje i kvalitetnije usmjerim za dalje. I mogu biti samo zahvalna na tome, a opet i dalje uspijevam nastupati i raditi sinkronizaciju. Ono što me trenutačno jako veseli jest činjenica da radim i na otvaranju svoje škole pjevanja koja je specifična i ne bazira se samo na tehničkom dijelu – veli pjevačica i dodaje da ne možemo sa sigurnošću znati hoće li iduća godina biti bolja za glazbenu industriju jer je glazba dosta pala u kvaliteti i prije COVID-a.

– Naglasak je na drugim, trivijalnim stvarima uključujući imidž i marketing, novac, konekcije itd. Ono na što sam ponosna je da u ovih pet godina javnije karijere zaista stojim iza svog rada i nije bilo kompromitiranja nikakve vrste – kaže pjevačica koja se ove godine zaručila za dečka Dorjana. O vezi ne želi puno govoriti, kaže samo da je sretna. Nina je u svibnju na društvenim mrežama molila fanove da potpišu peticiju protiv uvođenja 5G mreže. Mreža je uvedena, a njen stav nije se promijenio.

Foto: Promo

– Moj stav bio je jasan i u svibnju i nije se promijenio, pogotovo kad se posvetiš zvukoterapiji i zaista si svjestan koliko frekvencije utječu na psihofizičko zdravlje čovjeka. Mi samo ne želimo vidjeti neke stvari jer nam je tako naizgled lakše, ali posljedice su tu i trebali bismo biti pažljiviji. Ako ništa, barem sumnjati i detaljno proučiti situaciju koja nam se, usuđujem se reći, nameće.

Kraljić je u jednoj raspravi o glazbi spomenula i Severinu, koja po njoj nije pojam dobre glazbe.

– Žena je napravila od sebe najveći mogući brend i to je činjenica. Uspjeh ne dolazi bez razloga, međutim osobnog sam stava da vani ne bi postigla ništa, a meni osobno pjevač mora moći biti pjevač i u drugim zemljama. Ja ne slušam takve tekstove i pjesme, no isto tako ne očekujem da se svima sviđa moja glazba i izričaj. To je samo moj osobni stav na koji svi imamo pravo. Nažalost, sloboda govora danas je limitirana iako smo navodno društvo u kojem se možemo svi slobodno izražavati. Često se dogodi napad iako za napad nema potrebe. Cijenim svoje kolege – kazala nam je pjevačica koju u 2021. godini očekuju veliki planovi. – Radim na školi pjevanja, osposobljavam se i kvalificiram za zvukoterapeuta tako da još dublje mogu pomagati glazbom, što je i moj glavni cilj.

Radim na autorskim materijalima na hrvatskom i na engleskom jeziku. Imam 11 pjesama za album na engleskom, praktički su gotove i spremne za snimanje. Puno radim u studiju, a nedavno je izašao i crtić “Over the Moon” na Netflixu, gdje glumim glavnu ulogu – zaključila je Nina Kraljić.