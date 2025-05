Nina Badrić otkrila kakav bi trebao biti njezin potencijalni partner: 'Netko s kim možeš'

Glazbenica Nina Badrić često se javlja na društvenim mrežama gdje dijeli različite misli i informacije iz privatnog života, no rijetko govori o svom ljubavnom životu. Ovoga puta to je učinila za IN magazin te je otkrila kakav bi njezin idealna partner trebao biti. Nina je kroz smijeh kazala da ne misli da bi joj u njezinu poslu bilo lakše da ima partnera. ''Meni je lakše nego nekim mojim kolegicama, siguran budi. Pa pored njih netko hrče, cijelu noć ne mogu spavati (smijeh), šalim se. Meni je život prekrasan i kako Seve kaže 'ja sam sretna žena', zar to nije očigledno? Zato što jednostavno sam ostvarena, sama za sebe i sama sa sobom pomirena i zadovoljna", rekla je Nina, pa otkrila kakav bi njezin partner morao biti.

''To mora biti partner, netko tko zaista mene voli ovakvu kakva ja jesam iznutra, netko tko ne voli onu Ninu sa scene nego poštuje to što ona radi, a voli tog čovjeka kakav ja jesam. Netko tko me neće mijenjati, netko tko ljubi tvoje rane, tko se s tobom može nasmijati, s kim možeš sjesti na ovu prekrasnu terasu i dovoljni ste jedno drugom. Popiti čašu vina, ispričati dva-tri vica, ispričati sve što ti se u tom danu dogodilo, to je za mene partner'', opisala je Nina.

Podsjetimo, Nina je na društvenim mrežama objavila je rijetku fotku obitelji Enisa Bešlagića. Naime, Enisovu obitelj nemamo priliku često vidjeti, a Nina je sada podijelila fotografiju nastalu tijekom druženja. Nina je pozirala s Enisom, njegovom suprugom Sabinom i njihovom djecom, kćeri Asjom i sinom Makom. ''Danas svi putevi vode u Split'', napisala je na Instagramu Nina. Zbog prekrasnih prizora korisnici spomenute mreže zatrpali su objavu komentarima. ''Lijepi ljudi, mladi, nasmijani, divota vas je gledati'', ''Prelijepa Enisova obitelj, supruga kao curica'', ''Enis ima prekrasnu obitelj. Vrijeme leti, velika i lijepa djeca'', ''Divni'', ''Ljepote'', samo je dio komentara pratitelja.

Inače, Enisa i Ninu veže dugogodišnje prijateljstvo, a pjevačica je posebno bliska s glumčevom kćeri, koja je izrasla u pravu ljepoticu. Nina je putem društvenih mreža bila otkrila da joj se Asja prije desetak godina pridružila na pozornici u Sarajevu. "Bila je to ljubav na prvi pogled. Najprije mi je ukrala mikrofon, a onda i srce. Ja sam rekla: 'Dobra večer, Sarajevo', a Asja: 'Doblo mece, Zabrege'", napisala je Nina jednom prilikom uz njihovu zajedničku fotografiju koju je objavila na Instagramu.