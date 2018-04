Nimalo ugodan prizor: Trump opet pokušava uhvatiti Melaniju za ruku

Prva dama Amerike Melania Trump opet se potrudila da ona i suprug Donald postanu viralni hit.

Tijekom službenog posjeta francuskog predsjedničkog para Brigitte i Emmanuela Macrona američki predsjednik pokušao je uhvatiti ruku svoju supruge dok su se zajedno fotografirali, ali Melania je opet ljutito odgurnula njegovu ruku, a sve su zabilježile i kamere.

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C