Ivana Trump: Djecu sam odgojila sama, Donald je bio stalno na telefonu

Kada bi jednom riječi morala opisati bivšeg supruga, američkog predsjednika Donalda Trumpa, bila bi to “briljantan”. Ivana i Donald, kako nam je povjerila na zagrebačkom predstavljanju svoje knjige “Odgoj Trumpovih” organiziranom u suradnji nakladničke kuće MATE d.o.o., Zagrebačke škole ekonomije i managementa i Miss Universe Croatia, danas se čuju jednom mjesečno, a njegovim najvećim porokom smatra ljubav prema junk foodu. No nije samo Donald bio tema razgovora s medijima već i njihovo troje djece, sinovi Donald Jr. i Eric te kćer Ivanka koji su izrasli u uspješne mlade poslovne ljude. A nama je otkrila i kako joj je to pošlo za rukom.

Napisali ste kako vas uloga Prve dame baš ne privlači, ali Prve majke itekako.

Da li bih bila dobra Prva dama? Definitivno. Znam pročitati ugovor, znam pregovarati, znam održati govor pred medijima. Ali odgojena sam u Češkoj u komunizmu i ne vjerujem previše političarima. Pitali su me da budem američki ambasador u Češkoj i odbila sam, jer volim svoju slobodu, volim ići gdje poželim i kada poželim.

Što ste željeli poručiti ovom knjigom?

Danas je najvažnije da roditelj nauči dijete nekim vrijednostima. Svoju sam djecu učila da ne varaju, ne kradu i ne lažu, da ne konzumiraju alkohol, droge, da ne puše. Odlučila sam napisati knjigu jer su moja djeca ispala fantastična. Sami zarađuju novac, znaju njegovu vrijednost. Kada su bili manji ja bih u Europu letjela prvom klasom, a oni ekonomskom, što i danas nekad rade. Radili bi na golf igralištima i zarađivali 5 dolara na sat. A onda je Donald Jr. kada je imao 14 godina pitao: “Mama, zašto nam ne povisiš satnicu na šest ili sedam dolara?”. Odgovorila sam mu: “Ako ne pitaš nećeš dobiti”.



Koliko je Donald bio angažiran u njihovom odgoju?

Djecu sam odgojila sama. On je brižan, ali nije ih vodio u park, u šetnju, uvijek je bio na telefonu. Dao mi je slobodu da odlučim koje će škole pohađati, kojim aktivnostima se baviti. Kako biste djecu držali podalje od nevolja moraju biti zaposlena. Stoga su nakon škole imali razne aktivnosti - tenis, golf, hokej, judo, satove klavira... I druga bitna stvar je da im ne dajete previše novca.



Kako ste uskladili majčinstvo I karijeru?

Nije lako. Djeca bi se probudila u 7, doručkovala, u 8 sati otišla u školu. Helikopterom bih odletjela u Atlantic City gdje sam vodila tri casina i hotel, vratila bih se kući, stavila djecu u krevet i odradila neki svečani event. Ponekad je bilo kaotično, ali ne osjećam se krivom. Što bih inače radila, išla u šoping? Morate dobro isplanirati dan, ali kad su u školi ili na aktivnostima imate vremena za posao.