Skandal koji potresa Norvešku: Sin princeze suočen s 38 optužbi, uključujući silovanja i prijetnje

Marius Borg Høiby, sin norveške princeze Mette-Marit zadnjih godina je zadao dosta glavobolja svojoj majci, a nedavno je protiv njega započeo sudski proces pred Okružnim sudom u Oslu pod optužbama za niz teških kaznenih djela, uključujući silovanje, prijetnje, fizičko zlostavljanje i kršenje zabrane približavanja. Suđenje, koje je najvažniji slučaj ove vrste u Norveškoj posljednjih godina, odvija se uz stroge sudske mjere zabrane fotografiranja i medijskog objavljivanja identiteta više žrtava. Na otvaranju postupka Høiby izjasnio se nije kriv po četiri točke optužnice za silovanje, dok je državni tužitelj predstavio ukupno 38 optužbi protiv njega. Dio optužbi djelomično je priznao, no odbacio je odgovornost za najteža djela.

Optužbe se protežu od 2018. do 2024. godine. Među njima su: silovanje dok je žrtva bila nesvjesna, tri slučaja silovanja seksualnim napadom na onesposobljene žene, šest slučajeva spolno uvredljivog ponašanja bez pristanka, nanošenje tjelesnih ozljeda, više prijetnji i nasilja prema partnericama, kršenje zabrane približavanja, prijevoz veće količine marihuane, prebrza vožnja. Tužitelj je posebno istaknuo da su sva četiri slučaja silovanja navodno počinjena dok su žrtve bile ili u snu ili onesposobljene, uključujući događaj iz prosinca 2018. u podrumu obiteljske kuće. Høiby je na početku ovog suđenja završio u pritvoru, nakon što je po četvrti put priveden zbog sumnje na fizički napad, prijetnje nožem i kršenje zabrane približavanja. Suđenje vodi troje sudaca, a očekuje se da bi, ako bude proglašen krivim, mogao biti osuđen na najmanje 10 godina zatvora.

Ovaj slučaj dodatno je uzdrmao norvešku javnost jer se poklopio s razotkrivanjem e-mail komunikacije u kojoj se ime princeze Mette-Marit navodi u kontekstu kontakata s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom, američkim osuđenim seksualnim prijestupnikom. Objavljeno je više od 900 e-mailova u kojima se princezina komunikacija spominje, uključujući i informacije da je boravila u njegovoj kući na Floridi, dok on nije bio prisutan. Zbog tih otkrića, jedna je organizacija povukla princezu s mjesta pokroviteljice svoje godišnje nagrade, a premijer Jonas Gahr Støre pozvao je Mette-Marit da javnosti jasno objasni sve kontakte koji su se odvijali. Kritičari smatraju da je skandal ozbiljno narušio ugled norveške monarhije, dok zastupnici republikanske opcije ponovno dovode u pitanje njezinu ulogu u današnjem društvu. Iako norveška kraljevska obitelj i dalje uživa znatnu popularnost prema anketama, javnost je, kažu komentatori, duboko uznemirena i razočarana razvojem događaja.