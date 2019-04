Nimalo glamurozan život: Glumica bez šminke prionula na čišćenje kuhinje

Voljela bih uvijek izgledati onako,no svakodnevica je bitno drugačija😂...kažu mi klinci ajde mama ovo objavi...eto me s omiljenom rekvizitom😝... #caught #inamoment #domacica #realitybites #actress #bojanagregoricvejzovic

A post shared by Bojana Gregorić Vejzović (@bojana.g.v) on Apr 7, 2019 at 7:21am PDT