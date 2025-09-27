Nikolina Pišek pokazala dobročinstvo kojem su se svi oduševili: 'Ranjena je, dehidrirana i gladna'

Poznata voditeljica Nikolina Pišek dirnula je pratitelje na Instagramu izvještavanjem o akciji spašavanja kujice Milene, za kojom se tragalo punih deset dana. Sve je kulminiralo dojavom da je viđena u jednom dvorištu, što je bio znak za akciju. - Nakon što smo dobili dojavu, grupica entuzijasta skupila se u trenutku. Dobili smo kartonske kutije za postavljanje zamke i krenuli - napisala je Nikolina, opisujući početak misije.

Napetost je rasla, a voditeljica nije skrivala zabrinutost. Uskoro je potvrđena lokacija - Milena se, iscrpljena i ozlijeđena, skrivala ispod dostavnog vozila. - Ne znamo u kakvom je stanju, budući da potraga za njom traje 10 dana - poručila je. Nažalost, slutnje su se obistinile. - Potvrđeno. Milena je ranjena. Vjerojatno je udarena automobilom. Dehidrirana je i gladna - nastavila je, dajući do znanja da je svaka sekunda bila presudna.

Organizacija je bila besprijekorna. Dok se tim na terenu pripremao za oprezno izvlačenje, Veterinarski fakultet već je bio obaviješten i spreman za hitan prihvat. Nikolina je istaknula veliku pomoć prijatelja i svih okupljenih, čija je solidarnost bila ključna za uspjeh. Operacija je pokazala nevjerojatnu snagu zajedništva kada je cilj plemenit, a želja za pomoći iskrena.

Zahvaljujući strpljenju, akcija je uspješno privedena kraju. Milena je sigurno uhvaćena i prevezena na fakultet gdje je dobila potrebnu skrb. Emotivni epilog Nikolina je podijelila sa svojim pratiteljima. - Nije niti zacvilila. Jedan od onih sretnih susreta na Veterinarskom fakultetu. Sretni završeci su mi najdraži - zaključila je.

Podsjetimo, Nikolina se u javnosti često bori za prava životinja, a i sama je vlasnica nekoliko pasa. Prije nešto više od godinu dana odlučila je pomoći jednom labudu sa slomljenim repom. Nikolina je objavila snimke labuda koji hoda po plaži i podijelila njegovu tužnu priču.

- Ovo je jedan tužna priča. Ali uz vašu pomoć može imati sretan kraj. Ovaj ljepotan slomljenog repa ne može letjeti i teško se kreće. Samotne dane provodi na jednoj plaži pored Rogoznice. Skrb će dobiti u Zagrebu, samo nam treba pomoć oko transporta. Naime, ja nisam u Hrvatskoj i ne mogu - Dodala je i da će organizirati pomoć prilikom hvatanja i da znaju tehniku te da samo trebaju nekoga tko će labuda povesti u njegov bolji život. Zamolila je i one koji mogu pomoći da joj se jave u inbox.

- Molimo pomoć oko transporta ozlijeđenog labuda od Rogoznice do Zagreba, gdje će dobiti potrebnu skrb. Nažalost, nijedna od kontaktiranih udruga koje se bave zbrinjavanjem divljih životinja, nisu ga mogle primiti. INBOX - napisala je Nikolina uz drugi video labuda koji se teško kreće.