UŽIVA U ODMORU

Nikolina Pišek pobjegla od svega, u sićušnom bikiniju pokazala brutalnu figuru

VL
Autor
Vecernji.hr
14.08.2025.
u 17:59

Objavila je fotografije na kojima pozira uz bazen, opušta se na modernim ležaljkama i uživa u suncu koje naglašava njezinu preplanulu put i savršeno isklesane trbušnjake

Nikolina Pišek, jedno od najpoznatijih domaćih TV voditeljica, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Voditeljica je, čini se, odlučila uzeti zasluženi predah od brojnih obaveza i pobjeći na idilični odmor u Italiju. Svojim je pratiteljima pružila uvid u savršene dane provedene u Cefalùu na Siciliji, objavivši seriju fotografija i videozapisa koji odišu ljetnom bezbrižnošću i luksuzom. U prvom planu, naravno, našla se njezina zavidna figura, koju je istaknula u minijaturnom bikiniju leopard uzorka.

Uz seriju fotografija, Nikolina je na talijanskom jeziku napisala rečenicu koja savršeno opisuje atmosferu: "Quando una giornata al mare dura più della vita reale", što u prijevodu znači "Kada dan na moru traje duže od stvarnog života". I doista, prizori koje je podijelila izgledaju kao san. Objavila je fotografije na kojima pozira uz bazen, opušta se na modernim ležaljkama i uživa u suncu koje naglašava njezinu preplanulu put i savršeno isklesane trbušnjake. Osim što je pokazala svoje zanosno tijelo, Nikolina je otkrila i da na odmoru nije sama. Društvo joj pravi njezina kći, s kojom dijeli nježne trenutke, od zajedničkog poziranja pred ogledalom do uživanja u slasnom obroku uz bazen. Fotografije odaju dojam prave obiteljske idile i prijeko potrebnog opuštanja.

Ovaj bijeg na Siciliju voditeljica si je priuštila nakon iznimno uspješnog radnog razdoblja. Prije nekoliko mjeseci je preuzela zahtjevnu ulogu voditeljice RTL-ovog reality showa "Farma", projekt koji je i sama opisala kao svoj najzahtjevniji do sada. Snimanje na imanju u slovenskoj Dolenjskoj, s međunarodnom ekipom i 19 natjecatelja, sigurno je iziskivalo mnogo energije, stoga ne čudi što je Nikolina potražila odmor pod talijanskim suncem. Osim profesionalnih izazova, Pišek je hrabro prolazila i kroz teško osobno razdoblje. Nakon iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića 2022. godine, suočila se s javnim i teškim pravnim bitkama oko nasljedstva, kao i s golemom tugom i tjeskobom o kojoj je otvoreno govorila. 

showbiz kupaći kostim Italija Nikolina Pišek

