Nikolina Pišek pobjegla od svega, u sićušnom bikiniju pokazala brutalnu figuru

Nikolina Pišek, jedno od najpoznatijih domaćih TV voditeljica, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Voditeljica je, čini se, odlučila uzeti zasluženi predah od brojnih obaveza i pobjeći na idilični odmor u Italiju. Svojim je pratiteljima pružila uvid u savršene dane provedene u Cefalùu na Siciliji, objavivši seriju fotografija i videozapisa koji odišu ljetnom bezbrižnošću i luksuzom. U prvom planu, naravno, našla se njezina zavidna figura, koju je istaknula u minijaturnom bikiniju leopard uzorka.

Uz seriju fotografija, Nikolina je na talijanskom jeziku napisala rečenicu koja savršeno opisuje atmosferu: "Quando una giornata al mare dura più della vita reale", što u prijevodu znači "Kada dan na moru traje duže od stvarnog života". I doista, prizori koje je podijelila izgledaju kao san. Objavila je fotografije na kojima pozira uz bazen, opušta se na modernim ležaljkama i uživa u suncu koje naglašava njezinu preplanulu put i savršeno isklesane trbušnjake. Osim što je pokazala svoje zanosno tijelo, Nikolina je otkrila i da na odmoru nije sama. Društvo joj pravi njezina kći, s kojom dijeli nježne trenutke, od zajedničkog poziranja pred ogledalom do uživanja u slasnom obroku uz bazen. Fotografije odaju dojam prave obiteljske idile i prijeko potrebnog opuštanja.

Ovaj bijeg na Siciliju voditeljica si je priuštila nakon iznimno uspješnog radnog razdoblja. Prije nekoliko mjeseci je preuzela zahtjevnu ulogu voditeljice RTL-ovog reality showa "Farma", projekt koji je i sama opisala kao svoj najzahtjevniji do sada. Snimanje na imanju u slovenskoj Dolenjskoj, s međunarodnom ekipom i 19 natjecatelja, sigurno je iziskivalo mnogo energije, stoga ne čudi što je Nikolina potražila odmor pod talijanskim suncem. Osim profesionalnih izazova, Pišek je hrabro prolazila i kroz teško osobno razdoblje. Nakon iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića 2022. godine, suočila se s javnim i teškim pravnim bitkama oko nasljedstva, kao i s golemom tugom i tjeskobom o kojoj je otvoreno govorila.