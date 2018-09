Neriješeno u obračunu HBO-a i Netflixa

Iako je Sluškinjina priča opasno prijetila, Igra prijestolja pobjednik je još jedne dodjele Emmyja. U posljednje četiri godine tri je puta priča o borbi za željezni tron kraljevstva Vesteros osvojila Emmy za najbolju dramsku seriju pobijedivši ovaj puta prošlogodišnjeg pobjednika, Sluškinjinu priču. Sada možemo biti i malo zločesti, pa reći kako je sasvim moguće kako je Sluškinjina priča lani pobijedila jer Igra prijestolja - nije bila u konkurenciji.

Igra prijestolja ne posustaje

Uspjeh je Igre prijestolja tim veći što je serija emitiranje svoje sedme sezone završila još prije 13 mjeseci. Kada se uračunaju Creative Emmy Awards koji su dodijeljeni ranije ovog mjeseca, Igra je prijestolja uzela ukupno devet nagrada, jednu više od još jednog velikog pobjednika 70-tih po redu Emmyja, Amazonove komedije The Marvelous Mrs. Maisel te legendarnog NBC-jeva Saturday Night Livea koji imaju po osam nagrada. Nametnuta bitka novodobnih giganata HBO-a i Netflixa završila je s 23 nagrade svakome. To je daleko veći uspjeh za Netflix nego za HBO, pa ga se, iako je ostao bez glavne nagrade za neku seriju ili televizijski film, ipak može proglasiti pobjednikom.

No opet, to može reći i HBO koji već 17 godina drži prvo mjesto po broju osvojenih Emmyja. Dobra je stvar što je neobična crna komedija Barry dobila dvije vrijedne nagrade, Bill Hader za glavnog i Henry Winkler za sporednog glumca u komediji, bilo je to manje očekivano od Emmyja za sporednu glumicu koji je dobila Thandie Newton te sporednog glumca u dramskoj seriji koji je dobio Peter Dinklage. Isto je odlično što je Matthew Rhys dobio Emmyja za glavnog glumca u dramskoj seriji za ulogu u Amerikancima. Nekakva je to zadovoljština za izvrsnu seriju koja je nekako svih ovih godina bila zapostavljana jer je osvojila tek dva Emmyja u pet sezona koliko se vrtila. Slična se nepravda dogodila i sa Sopranosima i Breaking Badom.

Pravda za Fox

Gotovo je ista situacija s Krunom čija je Claire Foy osvojila Emmyja za najbolju dramsku glumicu. Poetska je pravda što je nagradu za najbolju dramsku seriju ograničenog trajanja osvojila Foxova Američka kriminalistička priča: Ubojstvo Giannija Versacea unatoč jakoj Netflixovoj kampanji za Godless čiji je Darren Criss također nagrađen za rolu Andrewa Cunanana ispred Jeffa Danielsa u Looming Toweru. On je pak ipak osvojio Emmyja ali za ulogu Franka Griffina upravo u Godlessu.