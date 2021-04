Prepoznajete li je? Traži ljubav u RTL-ovom showu, a pažnju je privlačila i ranije

U novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' u potragu za srodom dušom krenula je i splitska vampirica Olja Einfalt. Olja trenutno boravi na imanju kod Dragana, a gledatelji je već pamte i po sudjelovanju u showu 'Večera za 5'.

Olja je oduvijek privlačila pozornost svojim osebujnim stilom, a ovih se dana pohvalila i jednim neočekivanim izdanjem. Splićanka je naime pozirala maskirana bez previše odjeće na sebi. - Ovo je moj i tvoj svijet! - poručila je Olja uz neobičnu fotografiju.

Iako je oduvijek skrivala svoje godine nedavno je otkriveno da je rođena 1963. godine te da ima 58 godina. - Olja je odlučila biti vampirica od ožujka prošle godine. Kroz svoju novu ulogu željela je ukazati na to kako živimo u društvu vampira. – Naime, okolina me je stalno sputavala i upućivala na moje godine i pojedine obrasce ponašanja koji idu ili ne idu u skladu s mojim godinama. Odlučila sam stati na kraj tome i postati vampirica. Ugrizao me vampir, rođena sam u 14. stoljeću i živjet ću vječno! To je poruka kako su godine samo broj i da se ne trebamo stavljati u okvire koje nam društvo nameće u određenim godinama. Osim toga, ta uloga ima i drugo značenje – mi smo društvo vampira! - priznala nam je kreativna Olja u intervjuu.

Ona je slikarica, ali je shvatila da je slikarstvo osamljeno i da se kroz slikarstvo osoba brzo zatvara u svoj svijet u kojem postoje samo slike koje crta i zato se počinje amaterski baviti glumom, a sve to dovodi je do performansa kojima se intenzivnije počinje baviti nakon smrti voljenog supruga. – Kad mi je suprug preminuo, bila sam u situaciji da sam se morala početi boriti sa svim svojim demonima. Nas dvoje dugo smo bili u braku i njegov odlazak meni i našoj kćeri stvorio je bol, traume i frustracije, ostala sam sama u našem zajedničkom poslu i tada mi se javila potreba za buntom i potreba za pravdom. Morala sam reagirati na sve što se događa, pa je tako moj performans u mesnici nastao zbog toga što, kada sam ostala bez supruga, mnogi naši najbliži prijatelji nisu mi se javili ni pružili ruku pomoći. Htjela sam kroz taj video pokazati kako je bešćutnost društva svugdje prisutna i kako smo se spustili na životinjski nivo.

Foto: Instagram Ušla sam u tu mesnicu gdje su visjeli komadi mesa i kroz taj video pokazujem kako između mene i tih komada nema nema nikakve razlike. Jedni prema drugima odnosimo se bešćutno i životinjski, a prema životinjama se odnosimo kao da nisu živa bića. Poruka je da se osvijestimo i željela sam upozoriti na neke stvari koje nam se događaju – objašnjava nam Olja. Dizajnerica je i nakita koji je popularan na američkom tržištu, a sve više ga traže i naše poznate osobe poput Andree Šušnjare koja ga je nedavno nosila u spotu za novu pjesmu. Svake godine njezin nakit se nalazi na sajmu festivala “Burning Man” u Nevadi i za taj sajam svake godine Olja osmisli novu kolekciju, a taj nakit polako se probija i na hrvatsko tržište.

