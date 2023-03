Neočekivano iznenađenje u 'Plesu sa zvijezdama' izazvalo je oduševljenje: 'Nadam se da je pravi trenutak'

Jučerašnjun emisiju 'Ples sa zvijezdama' napustili su Fran Lauš i Rebecca Krajnović. Tri para koja su skupila najmanje bodova žirija i publike bili su Fran i Rebecca , Petra i Damir, te Ana i Mario. Žiri je odlučio spasiti Anu i Marija jer su imali više bodova od ostala dva para.

U večerašnjoj emisiji tema je bila Oscar, a parovi su plesali uz filmsku glazbu. Glumica Tara Thaller i njezin plesni mentor Mateo Cvenić odabrali su film koji je osvojio regiju - ''Toma'', a na temelju njega odabrali su svoj ples za ovu večer - slowfox.

"Imala sam najveću tremu dosad'', rekla je Tara uoči nove emisije, a misleći na prošlu. A to je Mateo i primijetio. ''Malo smo pali s ocjenama, bitno da smo sad to prošli i da se to neće više ponoviti'', zaključio je Mateo.

Što se tiče sinoćnjeg nastupa, Mateo je u video prije plesa rekao da imaju jako zahtjevnu pjesmu koju moraju i glumački i plesno opravdati. Ali, prije plesa, glumicu je dočekalo i jedno iznenađenje koje ju je oduševilo. Naime, Taru je u videu pozdravio Milan Marić, glavni glumac u filmu ''Toma'' i poželio joj sreću.

''Ciao Tara, zaista se nadam da ovaj video stiže u pravom trenutku i da nisam zakasnio, da ti kažem da ti držim palčeve i da ti čuvam strah, a sada glavu gore i uradi najbolje što možeš'', poručio joj je glumac.

Čini se da joj je to samo dalo još veću motivaciju jer su komentari bili jako dobri.

''Ova filmska izvedba je bila pun pogodak, bila je super. Publika će za vas sigurno glasati'', rekla je Larisa, a Ciboci je dodao kako ga je malo šokirala glazba pa "mora malo k sebi doći". "Što se tiče plesa, lijepo si stajala uz partnera, sve u svemu vrlo kompaktno'', komentirao je Ciboci.

''Ušla si u ulogu 1000 posto. Ja sam fan tvog talenta, jako veliki'', zaključila je Franka.

Podsjetimo, film "Toma" donosi biografiju Tome Zdravkovića jednog od najpopularnijih pjevača bivše Jugoslavije, koji je preminuo prije 30 godina nakon dugogodišnje borbe s rakom. U filmu pratimo njegov život od djetinjstva, preko trenutka kada je upoznao svoju muzu Silvanu Armenulić, pratimo njegove koncerte i privatan život, sve do smrti.

– Često smo znali pustiti suzu dok smo snimali i dok smo gledali film. Jako sam emotivan kada je u pitanju ova priča. Generalno, to je golema emocija prema tom vremenu i ljudima kojih više nema. Ljudi čine vrijeme. Pokušao sam tu emociju prenijeti na film – kazao je Dragan Bjelogrlić prije svjetske premijere svog filma krajem 2021. godine.

