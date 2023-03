Fran Lauš i Rebecca Krajnović ispali u emisiji posvećenoj Oscarima

Influencer Fran Lauš i njegova partnerica Rebecca Krajnović ispali su u večerašnjoj emisiji "Plesa sa zvijezdama". - Konačno ću se naspavati, ali žao mi je Rebecce - rekao je Fran nakon ispadanja

Tri para koja su skupila najmanje bodova žirija i publike bili su Fran i Rebecca , Petra i Damir, te Ana i Mario. Žiri je odlučio spasiti Anu i Marija jer su imali više bodova od ostala dva para.

U večerašnjoj emisiji tema je bila Oscar, a parovi su plesali uz filmsku glazbu. Prva je nastupala Ana Zaninović sa svojim partnerom Mario, a plesali su cha, cha, cha u glazbu iz filma Zgodna žena. Ana i Marko dobili su tri sedmice i jednu šesticu, odnosno 27 bodova.

Influencer Marko Cuccurin i njegova partnerica Paula plesali su jive uz pjesmu Maniac iz filma Flashdance. Igor je bio oduševljen nastupom te dodao kako još treba poraditi samo na tehnici s obzirom da ima plesnost u sebi. Marko je dobio 27 bodova, a najmanju ocjenu dao mu je Cibocci, samo 4 boda.

Petra Kurtela je zaplesala futuristički tango uz glazbu iz filma E.T.

- Na tehničkim stvarima trebaš malo poraditi, a što se mene tiče karakter tanga si zadovoljila - istaknuo je Marko. Dobili su 25 bodova žirija. Franjo Ridjan i njegova partnerica Gabriela Pilić plesali su quickstep posvećen legendarnom starom filmu ''Singin' in the Rain''.

Foto: Nova TV

"Nisi me izuo samo iz cipela, nego i iz čarapa. Obožavam te gledati, sve što plešeš je predivno'', komentirao je Igor. ''Vi se uvijek naplešete kroz svoje brojeve, meni sve to jako dobro izgleda. A ja bih možda Frano s tobom zaplesala na nekom projektu'', rekla je Larisa.

''Kroz prošle sezone sam imala osjećaj da ti vodiš, a ovo je bilo kao da već godinama zajedno plešete, nepodnošljiva lakoća plesanja'', komentirala je Franka. A onda je došao red na Marka Cibocija koji je Franu pitao zna li zašto drži ocjenu tri u ruci. ''Zato što je ovo već treća emisija u kojoj primjetite moju guzu?'', našalio se Frano i sve nasmijao. ''Ova trojka je zato jer si otvorio kišobran u zatvorenom prostoru. Šalim se. Najveća kritika je da ti ne mogu puno kritika naći. Svaka čast'', rekao je Ciboci. Oduševili su žiri koji im je dao 34 boda.

Gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, i njegova mentorica Helena Janjušević, otplesali su paso doble inspirirani filmom ''Rocky'' u kojem je zvijezda Sylvester Stallone.

- Ja mislim Helena da si ti jedina ili bar prva žena u Hrvatskoj koja se uhvatila u koštac i sukobila s političarom. Igor je rekao da političari trebaju plesati. Ja mislim da bi bilo potrebno da se političari skidaju. Baviš se utrkom Spartan, mislim da te taj sport dobro izgradio. Za razliku od Marka ja mislim da ste imali taj shape i dobro ste izgledali. Sve u svemu ide naprijed i meni se to sviđa - rekla je Larisa. Dario je plesao bez majice i sve zadivio svojim isklesanim tijelom.

Foto: Nova TV

- Ciboci challenge je prihvaćen u finalnoj emisiji, znači treba doći do finala. E sad idemo malo ples. To je onaj stari plesni trik kad nemaš što pokazati i onda skineš majicu i nadaš se najboljem. Pokušao jesi, ali unatoč svemu negativnom, ovo je bila tvoja najbolja izvedba do sad - komentirao je Ciboci.

- Ostao si unutra i kad si dolazio tu, to je to - kazao je.Igor.

- Htio si se pokazat u drugom svijetlu i u tome si uspio. Napreduješ u svakom pogledu. Mene zanima koga si zamišljao?", upitala ga je Franka "Čitao sam poslovne mailove prije nastupa", našalio se Dario.

Tara Thaller je plesala uz pjesmu Ponoć je iz filma Toma, a prije nastupa ju je dočekalo iznenađenje. Naime, Taru je u videu pozdravio Milan Marić, glavni glumac u filmu ''Toma'' i poželio joj sreću tijekom nastupa.

- Ciao Tara, zaista se nadam da ovaj video stiže u pravom trenutku i da nisam zakasnio, da ti kažem da ti držim palčeve i da ti čuvam strah, a sada glavu gore i uradi najbolje što možeš - poručio joj je.

- Mene je malo ušokirala glazba pa moram malo k sebi doći. Što se tiče plesa, lijepo si stajala uz partnera, sve u svemu vrlo kompaktno - komentirao je Ciboci. - Ušla si u ulogu 1000 posto. Ja sam fan tvog talenta, jako veliki'', zaključila je Franka.

- Nije ponoć draga moja, jutro je, dan je pun nade - kratak je bio Igor. - Ovo je bio jedan narodni film za raju. Kako Pejović puni Arenu, mislim da ćete vi tako puniti glasove večeras - istaknula je Larisa.

- Kako je bio čudan spoj, ali funkcioniralo je. Ja sam veliki fan tvog talenta. A ti Mateo četvrta epizoda je, a ti si još tu. Mislim da ćeš stati još jako dugo tu - poručila je Franka. Osvojili su 31 bod žirija. Maja i Marko plesali su quickstep.

Foto: Nova TV

- Dok plešete quickstep, dolazi do nesinkroniziranosti između vas dvoje, no ono što je fascinantno kad radite puno teže elemente, onda to svladavaš besprijekorno. Pa bi trebala malo još na tome poraditi - komentirao je Marko.

Daria i Ivan u četvrtoj su emisiji plesali valcer. Osvojili su 34 boda žirija.

- Draga moja, ti si standardašica. Gracioznost ti definitivno ide, ja sam cijelo vrijeme bio s tobom. Pokret ti je prodisao i još uvijek diše - istaknuo je Igor.

Mario i Helena u četvrtoj emisiji plesali su rumbu i osvojili 27 bodova. Marija bodrili njegov kolege chefovi i članovi žirija showa "MasterChef", Melkior, Damir i Stjepan, koji su navijali s prigodnim rekvizitima – loncima i kuhačama. "Mogu ti kukovi još malo bolje. U prilogu si super igrao i to imaš cijelo vrijeme. Ja se kod tebe nikad ne bojim da su ti koraci jasni, ali pojačaj to tako da meni ne bježi oko za Helenu", istaknuo je Igor. "Ja sam više puta spominjala vašu simbiozu i zajedništvo, odgovarate si potpuno baš ste skladni. Meni je ovo bilo wow, iznenađujuće ova rumba ti je dobro sjela u tijelo. Danas ste pokazali da se to može i jako lijepo ste to izveli", oduševljena je bila Larisa. "Sve u svemu funkcionirali ste kao par, imao si konstantu i sigurnost kroz cijeli broj. Nikad ne sumnjamo da ćeš fulati korak, možda i fulaš, ali to se ne vidi. Ti si apsolutno napredovao", istaknula je Franka.

"Helena hvala ti što si osmislila divnu koreografiju koja je sakrila sve što je trebala sakriti. Odlično si ispozirao, to ti je dalo ravna leđa i imao si odličnu ulogu. No što se tiče tehnike bilo je dosta kritično, sad ćemo biti kakva će biti summa summarum", zaključio je Ciboci.

Emilija Kokić i njezin partner Patrik Seretin su plesali sambu. S obzirom na filmsku večer, ples u ovoj emisiji posvetili su filmu ''Shrek'' koji je omiljeni Emilijin film. ''Obožavam ga, zaljubila sam se u njega kad je prvi put izašao. Magare je meni jako važan lik u Shreku zato što me podsjeća na prijatelja'', objasnila je Emilija. ''Želim biti Emiliji magare u prenesom smislu, prijateljskom smislu. Onda smo mi dva magarca'', našalio se Patrik koji je, kad su već filmovi u pitanju, istaknuo da Emiliju može zamisliti kao Laru Croft jer psihički analizira svoje protivnike. Par je ovoga puta plesao sambu. ''Ja vjerujem da gledatelji u meni prepoznaju talent i mogućnost napretka'', zaključila je Emilija. ''Ovaj cijeli pristup koji ima tu vrckavost gdje uđeš i uživaš i zabavljaš se, to je super'', rekao je Igor Emiliji. ''Prezabavna si i jako opuštena bila večeras, jako dobro ste zamaskirali sambu, i jako ste bili simpatični. Emilija, leže ti ovi plesovi, svaka čast'', rekla je Franka. ''Super su vam maske i super izgledate. Emilija, samba je ples koji ti je odgovarao. Imali ste najoriginalniji nastup dosad''. ''Ja ne znam što je ovo bilo, ali samba nije bila. Ali tako treba, sve ste nas nasmijali'', zaključio je Ciboci koji im je dao dvojku.

