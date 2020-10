Nema otkazivanja! Poznat točan datum kada će se održati Dora, a kreću i prijave

Fanovi Eurosonga i Dore napokon mogu odahnuti! Dora će se održati iduće godine, točnije 13. veljače u Opatiji. Sve će naravno opet ovisiti o epidemiološkim mjerama, no urednica projekta Uršula Tolj otkriva da će natječaj za prijavu pjesama biti raspisan na mrežnim stranicama HRT-a već 26. listopada, te da će biti otvoren do 10. prosinca 2020.

- Kao što ni Eurosong neće biti otkazan, neće biti otkazana ni Dora. Hrvatska sudjeluje na natječaju i nastavlja ponovo pokrenutu tradiciju izbora svog predstavnika na nacionalnom natjecanju - kazala je Tolj.

Eurosong bi se trebao održati 2021. u Rotterdamu, no tamo nećemo vidjeti prošlogodišnjeg pobjednika Dore Damira Kedžu. Pjevač je kazao kako još uvijek ne razmišlja o tome da se ponovno prijavi na Doru. Osim Hrvatske, na Eurosong 2021. pobjednike prošlogodišnjeg natjecanja neće poslati ni Bjelorusija.

Inače, Eurosong je prije nekoliko mjeseci predstavio četiri modela natjecanja i scenarija kako će se održati iduće godine. Prema prvom scenariju održat će se normalno, prema drugom bi zbog socijalne distance trebalo biti 1,5 metara razmaka među ljudima, treći uzima u obzir restrikcije putovanja i četvrti, najstroži, mogao bi biti Eurosong bez publike i aktivnosti diljem Rotterdama. Ako se koja zemlja zbog situacije s koronavirusom nađe na crvenoj listi, neće moći nastupati u Rotterdamu, već će se iz svoje zemlje uključiti u prijenos. Zanimljivo je da je od natjecanja je već odustala Crna Gora.

A natječaj za Sanremo čiji pobjednik bi trebao ići na Eurosong već je raspisala i Italija, a TV kuća RAI traži da talijanske diskografske kuće do 1. prosinca pošalju pismo namjere da njihov izvođač želi nastupati na festivalu. Pobjednika Dore i ovaj će put birati žiri i publika. Finaliste, njih 16, birat će posebni ocjenjivački sud predstavnika HRT-a i glazbenika iz strukovnih udruga. O svemu se oglasio i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić.

- Dora je festival koji dodatno potvrđuje da HRT zna napraviti vrhunski spektakl i realizirati produkcijski iznimno zahtjevan projekt, da ima i ljude i tehniku doraslu svjetskim standardima, ali i da promovira domaću zabavnu glazbu i nastavlja podržavati hrvatske glazbenike i u ovim teškim, globalnim vremenima koronakrize - kazao je Bačić.

Veliki interes za Eurosong u cijelom svijetu, a ponajviše u Americi, ove je godine još veći zbog filma 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga' koji je nedavno izašao na streaming servisu Netflix. Glavnu ulogu u filmu igra glumac Will Ferrell, koji kao član fiktivnog dvojca Fire Saga s glumicom Rachel McAdams nastupa na natjecanju pod zastavom Islanda.