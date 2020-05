Hrvatska glumica rodila je prije dva mjeseca, fanovi ne vjeruju da ovako sad izgleda u badiću

Glumica Petra Cicvarić postala je majka malene Edite prije dva mjeseca, a sada je objavila novu fotku na Instagramu i iznenadila obožavatelje. Naime, Petra je objavila fotku na kojoj je u badiću, a fanovi su iznenađeni jer je već izgubila kilograme i izgleda odlično.

"Kako si uspjela nakon dva mjeseca imati takvu liniju?" pitala je jedna pratiteljica, a druga se nadovezala: "Naravno, nije izgled najbitniji poslije trudnoće, ali ovakvu mogućnost transformacije i ljepotu ženskog tijela je teško ne primijetiti".

Foto: Instagram

Podsjetimo, Cicvarić se nedavno osvrnula na riječi kolegice koje su je povrijedile. Napisala je kako kolegica nije znala koliko zapravo riječima može nekoga povrijediti i obezvrijediti. "A gdje nam je žena, majka, kraljica?”, upitala je sarkastično jedna kolegica tražeći me po prostoriji. “Žena, majka, kraljica - mo’š mislit.” Ona ispali te riječi podrugljivo, ni ne znajući zapravo koliko može s tim nekoga povrijediti i obezvrijediti." započela je glumica i nastavila:

"Ne zna ona kakav je “posao” majke. Ne zna ona, i baš ju briga, za sve naše neprospavane noći, za odricanja i žrtvovanja, ne zna koliko sam puta čekala da dijete zaspi kako bih mogla raditi, iako bih najradije i sama zaspala i spavala do podne. Koliko puta sam išla na posao premorena jer je bila još jedna bolna noć zbog novih zubića ili temperature. Ne zna koliko je potrebno organizacije kako bismo uskladili posao i majčinstvo, ali i vlastite želje. I, iako je teško, sve to radimo iz ljubavi i s jako puno ljubavi. Jer je to odlika žene majke. Možda to samo majke razumiju. Nemam pojma. Ne zna ona i baš ju briga i žao mi je uopće što sam toliko energije potrošila razmišljajući o toj jednoj rečenici. Ali da, riječi stvarno bole. Da skratim ovu priču - JESAM! Svojoj obitelji jesam. Bez lažne skromnosti. I svaka majka je kraljica u svojoj obitelji. Zato glavu gore žene, nemojte da vam padne kruna s glave !" zaključila je Petra.