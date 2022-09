Neki tvrde da u temeljima kreativnosti slavnog dizajnera čuče demoni kliničke depresije koja ga je i odvela u ovisnosti

Jedna od najvećih budalaština ikada objavljenih na stranicama nekog od hrvatskih modnih časopisa bila je rečenica koja je tvrdila kako je: "Tom Ford proslavio kuću Yves Sain Laurent". Čista srca treba vjerovati kako se radilo o nespretnosti, a ne totalnoj neupućenosti novinara koji je potpisao tu umotvorinu, ali i priznati kako je posve istinita činjenica da je upravo Tom Ford napisao jedno od važnih poglavlja u povijesti modne kuće YSL kada joj je došao na čelu 1999. godine, baš kao što je još značajniji i presudniji bio njegov kreativni doprinos modnoj kući Gucci.

No, od 2005. godine svijetom mode vlada - glavom i bradom - Tom Ford na čelu svog modnog carstva kojim je pokorio cijeli svijet, a tek će godine (pa i desetljeća) pred nama odgovoriti na pitanje hoće li ga svijet, pa i povijest umjetnosti, pamtiti kao jednog od najvećih modnih kreatora ili pak jednog od velikih redatelja. Kako sada stoje stvari, bit će zapamćen po djelovanju na oba polja, s posebnim naglaskom na vizualnu perfekciju njegovih filmova, iza koje se skriva oštro oko modnog kreatora koji je pojam seksi odjeće podigao u neslućene visine, one o kojima se do pojave njegovih provokativnih modnih kampanja malo tko uopće usudio sanjati. No, upravo je Tom Ford dokazao da seksi odjeća može biti seksi do bola, ali da istovremeno ne bude vulgarna. I to je ključna tajna njegovog nevjerojatnog uspjeha.

Foto: Press Association/PIXSELL

Pod punim imenom Thomas Carlyle Ford rodio se 27. kolovoza 1961. godine u Austinu, u Teksasu. Sa sedamnaest godina stigao je u New York na studij povijesti umjetnosti i arhitekture, a kako je bio izuzetno lijep mladi muškarac, brzo se našao u modnom biznisu, ali s one strane kamere. Zanimala ga je i gluma, reklame su tada bile odlično plaćen posao, pa je tako u njegovoj biografiji zabilježen i trenutak iz mladosti kada se pojavljivao u čak dvanaest televizijskih reklama. Danas bismo rekli kako je to bilo vrijeme u kojem je naočiti i mlađahni Tom Ford doslovno "iskakao iz paštete".

Bili su to ludi dani provoda u čuvenom Studiju 54. Tamo je shvatio da ga seksualno zanimaju isključivo muškarci, ali se i zarazio disko groznicom, koja je prvenstvenom svojom raskoši i pretjerivanjem, postala temelj njegovih kasnijih modnih kreacija. Za vrijeme studija radio je i za modnu kuću Chloe, pohađao i neka modna predavanja, ali je zapravo diplomirao arhitekturu, što je podatak koji je kasnije prikrivao tražeći svoje prve modne poslove. Arhitekturi se ipak vratio mnogo godina kasnije, kao već slavni kreator i redatelj. Prvi posao u svijetu mode dala mu je Cathy Hardwick, kreatorica koja je tada vodila vlastitu kompaniju sportske odjeće srednje klase. Na razgovoru za posao pitala ga je koji su mu omiljeni europski kreatori, a on je ispalio "Armani i Chanel". Tek joj je nekoliko godine kasnije priznao da je odgovorio tako jer je ona tog dana nosila Armani i Chanel. Kod nje je radio dvije godine, ali je ubrzo osvijestio činjenicu da američko tržište nije stvoreno za modu kakvu on želi raditi. Vrlo brzo se umorio od tada izuzetno strogih pravila u američkoj modi za koju je kasnije rekao: "Da bih postao dobar dizajner, morao sam napustiti Ameriku. Previše stila u Americi je kič. Tamo se stil podcjenjuje, ali zato Europljani cijene stil. Znao sam kamo moram krenuti."

Dawn Mello, tadašnja kreativna direktorica kompanije Gucci, daje mu prvi europski posao. Godine 1990. Tom Ford postaje dizajner ženske prêt-à-porter kolekcije i tada, zajedno s dugogodišnjim partnerom, kasnije i suprugom s kojim je zasnovao obitelj, Richardom Buckleyjem seli se u Milano. Tu počinje njegova velika Gucci priča, koja raste iz kolekciju u kolekciju unatoč stalnim trzavicama s predsjednikom kompanije, Maurizijem Guccijem. Ford je u potpunosti izmijenio lice te kompanije i Gucci tada postaje sinonim za najseksi modu tog vremena, odjeću za koju se otimaju zvijezde Hollywooda, ali posebno najveće rock ikone tog doba. Čak i Maurizio shvaća kako ne želi ostati bez svoje "zlatne koke", jer iako mu ide na živce Fordov modni dizajn, koji ne razumije, jako dobro shvaća koliko je on dohodovan. Naime, u trenutku kada se Ford pridružio Gucciju, kompanija je procijenjena na 4,3 milijarde dolara, a u trenutku kada ga napušta vrijednost kompanije je veća od 10 milijardi dolara. No, Tom Ford je, unatoč sjajnim godinama, koje povijest mode pamti i po glamuroznim Gucci reklamama za koje su uz Forda glavni krivci bili stilistica Carine Roitfeld i fotograf Mario Tostino, krajnje nesretan.

Foto: DPA/Pixsell

Naime, sav posao koji obavlja ostaje djelomično skriven iza Dawn Mello, koja je za javnost i dalje glavni kreator kompanije, iako je istina posve suprotna. I stoga kada Gucci 1999. kupuje kuću YSL, Ford objeručke prihvaća mjesto glavnog kreatora kuće koja od svojih početaka spada na sam svjetski modni Olimp. Prvi veliki posao Forda za YSL bila je reklama za čuveni parfem Opium. Bio je skandal svjetskih razmjera, iako se zapravo Ford samo sjetio reklame za koju je gol pozirao sam Yves Saint Laurent. Pod Fordovim vodstvom zaštitno lice Opiuma postala je prekrasna, crvenokosa i putena Sophie Dahl, a glumica je parfem reklamirala u sugestivnoj seksi pozi, "odjevena" samo u nisku bisera i štikle s vrtoglavo visokim potpeticama. A bila je to samo prva u nizu njegovih poznatih reklamnih provokacija. Dovoljno je reći da je u jednom izboru među osamnaest najsugestivnijih i najprovokativnijih modnih reklama, čak pet bilo Fordovih, počevši od čuvanog slova "G" na intimnoj frizuri manekenke Carmen Kass. I dok Ford reda kolekcija za Gucci i YSL, svijetom mode počinje kružiti (vrlo istinita) šala kako je Ford seksepil Hollywooda "prodao" kući YSL, a seksepil rock zvijezda Gucciju. No, u travnju 2005. godine nesuglasice u konglomeratu Gucci dosižu vrhunac, Ford smatra da njegov rad tamo nitko ne cijeni dovoljno i odlazi i iz Guccija i iz YSL-a, te osniva vlastitu kompaniju. U njoj na jedinstveni način objedinjuje sve ono čime se proslavio radeći na dvije posve različite modne platforme. U vlastitu ga kuću slijede brojne zvijezde, a Ford tada shvaća da mu više nije toliko važna promocija vlastitog imena, jer svijet tada i te kako zna tko je on, i što se od njega može očekivati, ali da mu za nove milijune u banci treba i novi trik iz rukava. Okreće se modi za crveni tepih i tada se na onom najpoznatijem na svijetu, koji vodi na Oscare, počinju redati neke od najljepših haljina svih vremena. Naravno, o ukusima se ne raspravlja, ali nezaboravna ostaje bijela haljina s ušivenim plaštom, koju je na Oscarima 2012. godine nosila glumica Gwyneth Paltrow.

No, možda i važnije od senzacionalnih večernjih haljina za Forda se pokazao ulazak u mušku modu. Prva muška kolekcija ugledala je svjetlo dana u travnju 2007. godine, a od tada do danas u odijelima Toma Forda svijet su zadivili: Brad Pitt, Jon Hamm, Colin Firth, Bradley Cooper, Johnny Depp... No, Ford je i prije vlastite modne kompanije, u ožujku 2005., osnovao svoju producentsku kuću, a prvi posao bio mu je onaj za Bonda, Jamesa Bonda. Naime, 2008. godine Ford je kreirao odijela koja Daniel Craig nosi u filmu "Zrno utjehe". Godinu dana kasnije režira svoj prvijenac, film "Samac", s Colinom Firthom u glavnoj ulozi, film za koji, uz Davida Scearcea, potpisuje i scenarij, a i jedan je od producenata. Premijera je bila na Venecijanskom festivalu, i film se borio za Zlatnog lava. Njegov "bijeg" na film ujedno je i bijeg od paradoksa u modi o kojem je rekao: "Ja sam perfekcionist, a posao modnog dizajnera je na neki način bildanje ega. Nema ništa ljepše nego biti dizajner i reći: 'Ovako se trebate odijevati, ovako bi trebali izgledati vaši domovi, a svijet bi trebao biti ovakav.' No svjestan sam da je to sve na neki sulud način ujedno i farsa". Ostaje vidjeti kamo će ga odvesti.

Foto: DPA/Pixsell

Moda kao sredstvo zavođenja

Modno carstvo zvano Tom Ford, kao i sve ostalo čime je obilježio svijet mode, stvorio je čovjek koji nikada nije bježao od seksualnih provokacije, ali mu je uvijek uspijevalo da one bude izvedene sa stilom. U samoj biti njegove mode, a i njegovih čuvenih parfema, leži američka jednostavnost pomiješana s europskim modnim pretjerivanjima. Vjerojatno ne postoji kreator koji bolje od Forda razumije ta dva modna polariteta, niti ih spaja na tako jedinstven način.

Neki tvrde da u temeljima njegove kreativnosti čuče demoni kliničke depresije koja ga je i odvela u raznorazne ovisnosti, kojih se riješio tek kada je zajedno s dugogodišnjim suprugom (inače novinarom, koji je uz Tomovu pomoć prošao kroz teško iskustvo životne bitke s karcinomom) postao roditelj, što ga je natjeralo na brzopotezno otrežnjenje i odvikavanje. Drugi, pak, kažu da je presudan način na koji Tom Ford modu tumači kao način komunikacije među ljudima, jer u jednom od svojih najpoznatijih citata tvrdi: "Moda je i sredstvo zavođenja. Komad odjeće često može biti sugestivniji i izazovniji nego nago tijelo. Prednost je odjeće što prikriva naše nedostatke i ističe prednosti. Uz to fine tkanine i luksuzni materijali omogućuju intenzivno taktilno iskustvo, koje potiče na dodir."

