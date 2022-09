Fotke otkrile što ljudi stvarno misle o Meghan Markle kada se pojavila ispred dvorca s Harryjem, Williamom i Kate

Meghan Markle i princ Harry nakon dugo vremena susreli su se s princem Williamom i Kate Middleton. Pred dvorcem Windsor pozdravili su mnoštvo koje je došlo odati počasti pokojnoj kraljici Elizabeti II. Princ William organizirao je to spontano okupljanje, navode britanski mediji, te iz poštovanja prema baki odlučio ostaviti nesuglasice po strani.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION The Prince and Princess of Wales meeting members of the public at Windsor Castle in Berkshire following the death of Queen Elizabeth II on Thursday. Picture date: Saturday September 10, 2022. Photo: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Ipak, iako ih je javnost dočekala s pljeskom, no prema fotografijama koje su izašle, vidi se da je publika imala podijeljene reakcije kada se pojavila Meghan Markle.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION The Duchess of Sussex meeting members of the public at Windsor Castle in Berkshire following the death of Queen Elizabeth II on Thursday. Picture date: Saturday September 10, 2022. Photo: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, nakon što je u četvrtak u 97. godini preminula kraljica Elizabeta, njen sin postao je kralj, te je sada poznat kao Charles III. On je navodno bio s majkom kad je umrla, tvrde britanski mediji, uz princezu Anne bio je jedini uz nju kad je izdahnula. U Balmoral su stigli prinčevi William, Edward, Andrew i Harry, a mnoge je začudilo što Elizabetini unuci nisu došli sa svojim suprugama.

Britanski mediji pisali su, kada je objavljeno da se kraljica osjeća loše, kako su i Harry i Willam na putu za Balmoral sa svojim suprugama Kate i Meghan, a glasnogovornik Sussexa potvrdio je da će Marke biti tamo. Ipak, to se nije dogodilo. Mediji sada tvrde da je Charles napomenuo Harryju kako ne bi bilo dobro da Meghan dođe i kako bi uz Elizabetu trebali biti samo članovi najuže obitelji.

"Charles je rekao Harryju da nije ispravno ni prikladno da Meghan bude u Balmoralu u tim teškim trenucima. Naglašeno mu je da Kate ne ide i da bi se trebali zaista ograničiti na najužu obitelj. Charles je vrlo, vrlo jasno rekao da Meghan neće biti dobrodošla" izjava je izvora za britanske medije. No, da želi biti u dobrim odnosima sa sinom i njegovom suprugom, kralj Charles je otkrio u svom prvom govoru s novom titulom.

"Želim izraziti svoju ljubav prema Harryju i Meghan dok nastavljaju graditi svoje živote u inozemstvu", kazao je Charles. Podsjetimo, Harry se Meghan preselio u Sjedinjene Države te su njegovi odnosi s članovima obitelji vrlo nategnuti.

