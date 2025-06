Nekadašnja Loto djevojka otkrila koliko je zarađivala: 'Nije mi žao što sam otišla'

Suzanu Mančić mnogi pamte kao najpoznatiju Loto djevojku iako već godinama ne radi taj posao, a ova voditeljska rola donijela joj je veliku slavu. 68-godišnja voditeljica i danas često govori o poslu i zaradi što mnoge zanima. Ovoga puta prisjetila se svojih početaka. "Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa! Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i učiti i nešto vidjeti, ali sam odlučila završiti fakultet. Zvali su me i s tadašnje televizije "Beograd" da dođem, kažu:

"Dođi, imamo nešto za tebe!". Na kraju odem, objašnjavali su oni meni što je loto, nisam ni znala što je. Oni su mi rekli da se samo trebam nasmiješiti i pokazati broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvijezda i htjela sam nešto pričati", izjavila je Mančić, otkrivši kako nije bila prezadovoljna. "Međutim, nisu me mogli ozvučiti, jer je bubanj bio previše bučan. Ali su to već od naredne emisije sredili, a moja prva emisija je prošla nijemo. Mislila sam da će to biti zezanje, tko će to gledati, ali to je bila prava senzacija. Bila sam smiješno plaćena, jer je televizija plaćala po minuti, ali su me stalno zvali kad god se nešto izvlačilo, bila sam popularna. To je trajalo četiri godine, ali nije mi žao što sam otišla", ispričala je sada.

Naime, Mančić je još ranije priznala kako dobiva tek 450 eura mirovine.

– Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, mirovina stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je mirovina, onda su portali gorjeli kao „skandalozno kolika je mirovina Suzane Mančić - 452 eura. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike mirovine – rekla je Suzana, prenosi Avaz.ba. Kaže kako je uvijek bila štedljiva i nije se rasipala novcem i zadovoljna je onim što je stekla tijekom pet desetljeća rada. - Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom stjecala. Od te mirovine se može živjeti, pogotovo kad radiš još nešto sa strane – rekla je Suzana.

Početkom prošle godine je Suzana boravila u Hrvatskoj i u intervju koji je dala za Večernji list ispričala je kako provodi umirovljeničke dane. - Istina je, otišla sam u mirovinu, ali još nisam primila svoju prvu mirovinu. Prekinula sam snimanje svoje emisije “Suzanin izbor”, koju svakako uvijek možete pogledati na YouTubeu. To je bio jedan fini izbor mojih tema, gostiju, intervjua... Ipak, došlo je do umora i mislim da treba biti realan i u jednom trenutku stati. Dolaze novije generacije na scenu, a ja često znam pomisliti kada sam bila na vrhuncu svoje popularnosti – kako su se tada osjećale moje starije kolegice. Malo sam se povukla. - rekla nam je Suzana i dodala:

- Eto, rado prihvaćam gostovanja u drugim emisijama, sve dok se malo ne odmorim od te ludnice koja se zove privatna produkcija. Vidjet ću što ću još sve raditi. U posljednjih desetak godina napisala sam i dvije knjige, a emisija “Suzanin izbor” mi je dovoljno okupirala misli da nisam jednostavno imala vremena za pisanje knjiga. Možda se iz moje olovke iznjedri nešto novo... Također, volim otići u kino ili kazalište, a jednom tjedno svakako moram ići frizeru zato što mi je kosa postala neukrotiva. - ispričala nam je tada Suzana.