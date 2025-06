Tajči iskreno o gubitku supruga: 'Bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta'

Tatjana Cameron Tajči progovorila je o najtežem razdoblju svog života, onom nakon što je njezin suprug Matthew Cameron preminuo 2017. godine od posljedica karcinoma. Kako kaže, bol i tuga bili su toliko snažni da su je u potpunosti paralizirali, ostavljajući je bez snage da se suoči sa svijetom. - Kad je moj pokojni muž preminuo bilo mi je teško, mjesec dana se nisam micala iz kreveta i Kimbros je bio prvo mjesto gdje sam otišla, među svoje. Tu se dođe da se isplače i razumijemo jedan drugoga - iskreno je priznala pjevačica u najnovijem intervjuu za In Magazin. U tim trenucima potpune slomljenosti, njezino utočište bio je lokalni bar Kimbros u Franklinu, baza glazbenika i prijatelja.

Sjećanje na supruga i danas je prožeto dubokim emocijama, ali i ponosom na ljubav koju je dijelio prema njezinoj domovini. Pjevačica se prisjetila što je njemu predstavljalo vrhunac života. - Kad je znao da se neće izvući od bolesti, kad su ga pitali što mu je vrhunac života bio - rekao je krstarenje po Jadranu. Ne samo zbog ljepota, zbog mora, sunca, hrane nego zbog ljudi i transformacije koju je on doživio - ispričala je. Upravo iz te uspomene rodila se ideja da nastavi njegovu ostavštinu. - Kad je on preminuo onda sam ja njemu u čast organizirala to krstarenje i ove godine se veselim, imam dva krstarenja i jedno je baš posvećeno za žene. Da stvorimo malo vremena i prostora za sebe - otkrila je Tajči.

Iako je Amerika njezin dom već desetljećima, nostalgija za Hrvatskom uvijek je prisutna. Najviše joj, kaže, nedostaju sitnice koje život znače, poput druženja i spontanosti. - Baš sam sad mislila kako mi fali Sljeme gdje bi otišla s Lunom, ona bi tamo mogla lijepo biti slobodna, ne biti na uzici. Tu već ne smije biti - započinje Tajči i dodaje: - Fale mi ljudi, ali sada idem češće pa više vremena provodim s mamom, s prijateljicama. Oni ljudi koji te znaju od malena. U susjedstvu ovdje svatko u svojoj kući pije kavu sam, toga nema u Hrvatskoj, ako pijemo kavu - pijemo zajedno. Tako da to je neka razlika koja mi fali - poručila je. S druge strane, život u predgrađu Nashvillea, u gradiću Franklinu, donio joj je prijeko potrebnu privatnost i mir, što joj je nakon goleme slave u domovini olakšalo život.

Ondje je izgradila svoj američki dom, a opisuje ga kao Samobor - Zagreb. Odluka je pala zbog blizine glazbenih studija i odličnih škola za njezine sinove. - Ja se ovdje stvarno opustim, mali je gradić pa te i ovdje prepoznaju, ali nekako imam ovdje i svoje dvorište i Lunu, ja sam tu odgojila djecu i tu se osjećam kao doma - kaže pjevačica. Grad je postao pozornica za odrastanje njezinih sinova, a staro kazalište Franklin Theatre mjesto je gdje je njezin sin igrao u mjuziklima, a i ona sama nastupala.

Tajči ima trojicu sinova, Dantea, Amadeusa i Blaisa, a stariji sinovi, koji su s njom bili tijekom snimanja priloga, s velikim entuzijazmom govore o domovini svoje majke. Za njih Hrvatska nije samo turistička destinacija, već mjesto duboke povezanosti. - Hrvatska ima puno zajedništva. Uvijek je velik obiteljski osjećaj kad odemo tamo. Hrana, ljudi, uvijek je to zajednica, okupljanje kad dođemo. Idemo kako bismo se povezali s našim korijenima. I zbog bake - rekli su Dante i Amadeus. A na pitanje o omiljenoj hrvatskoj hrani, odgovor je bio jednoglasan i očekivan: - Ćevapi, palačinke... jako fino - podijelili su.

Za Tajči glazba je i dalje prva ljubav i profesija, a Nashville joj je pružio savršeno okruženje za kreativni rad. - Imam tu jako dobru sredinu glazbenika u Nashvilleu, nisam opterećena jer mogu napisati što hoću, snimiti što hoću. Mogu otići na songwriters round bez opterećenja da će me netko snimiti - objašnjava rođena Zagrepčanka, koja je u Americi promijenila nekoliko glazbenih stilova, od soula do countryja. Ipak, svoje hrvatske korijene rado dijeli s američkom publikom, pa tako na svojim koncertima nađe načina da ih nauči pjevati svoje stare hitove. - Ja ih naučim s obzirom na to da je čokolada internacionalna riječ - pa pjevaju 'Čokolada to mi se dopada' - priča kroz smijeh.

Život između dva svijeta naučio ju je cijeniti različitosti, što se vidi i u njezinoj percepciji hrane. Prisjetila se panike na početku pandemije Covida, kada su Amerikanci ispraznili police trgovina. - Ja odem, hrane ima, ali ima povrća i voća, kelj koji nitko ne kupuje nego mi koji znamo što napravit s keljom. Limenke i takve stvari su otišle za dva dana - zaključuje Tajči.

