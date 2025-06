Marinela progovorila o odnosu sa Šimom: 'Meni je uvijek najvažnije ostati čovjek'

Marinela Grljušić, 22-godišnja finalistica posljednje sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ponovno je u centru pažnje javnosti. Iako joj je pobjeda izmakla za dlaku, a srce tada slomio Šime Elez, čini se da su stari nesporazumi ostali iza njih. Na nedavnom događanju u Slavoniji, Marinela i Šime viđeni su zajedno, u društvu još jednog "Savršenog" – Miloša Mićovića, kao i gotovo pobjednice Barbare. Marinela je za net.hr otkrila detalje susreta, ali i progovorila o svom odnosu sa Šimom te budućim planovima.

"U korektnom sam odnosu sa Šimom – dečko je stvarno odličan. Ne čujemo se preko poruka, ali postoji uzajamno poštovanje. Imali smo svoju zajedničku priču i sigurno ćemo se još sretati na raznim događanjima. Nema nikakve zle krvi – meni je uvijek najvažnije ostati čovjek, bez obzira na sve", kazala je Marinela. Zanimanje javnosti izazvala je i fotografija sa Šimom na kojoj je pisalo "My ex is next", a Marinela objašnjava da je riječ o šali bez skrivene poruke: "Bila je to čista šala i igra riječi. Slika je nastala u trenutku dobre atmosfere i nije imala dublju poruku. Šime i ja smo okej, ali ta objava nije imala nikakvu 'skrivenu agendu' - znate kako to ide na društvenim mrežama – nekad objavite nešto u šali, a publika to pročita na sto načina", objasnila je.

Marinela je svjesna popularnosti koju joj je donio show, ali ističe da želi ostati vjerna sebi i pažljivo bira projekte. "Svjesna sam da su mi društvene mreže otvorile puno vrata i svakako želim to iskoristiti na pozitivan način. Radim u tišini, ali ne bez cilja. Iskreno, pažljivo biram suradnje i projekte, jer mi je važno ostati vjerna sebi. Bit će zanimljivih stvari uskoro, ali ne želim previše otkrivati dok ne bude konkretno. Vjerujem da će se sve posložiti u pravo vrijeme."

Nakon showa, brojni obožavatelji javljaju joj se s originalnim porukama, a Marinela ističe kako je posebno nasmijala jedna kreativna dosjetka: "Zanimljivo je da mi se najviše ekipe počelo javljati baš nakon što sam objavila jedan video vezan za 07. generaciju. I stvarno želim pohvaliti tu generaciju – njihovu hrabrost, kreativnost i energiju. Imaju ono nešto svoje, drukčije i iskreno. A poruka koja me baš nasmijala? Jedan dečko je napisao: 'Nisam kockica, ali bih rado lego s tobom'. Ma originalno, moram priznati", rekla je Marinela.

Marinela, rodom iz Brestovca pokraj Požege, danas živi u Zagrebu gdje balansira nekoliko poslova – radi kao voditeljica sportske emisije, dadilja, pa čak i čistačica. Nositeljica je dviju lenti, Miss Beauty Hrvatske i Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije, no ističe kako je ona puno više od titula ljepote. "Možda me znate kao Miss Beauty Hrvatske, ali vjerujte da se iza te krune krije nešto puno više. Kad nešto jako želim, jako se potrudim da to i dobijem", izjavila je prilikom ulaska u show, a njezina životna priča to i dokazuje. Naime, u djetinjstvu su joj liječnici predviđali da će biti nepokretna, no svojom upornošću i snagom volje pobijedila je sve prognoze.

Gledatelji su Marinelu u showu upoznali kao zanosnu brinetu, no to nije uvijek bio njezin zaštitni znak. Fotografije na njezinom Instagram profilu koje datiraju od 2020. do početka 2023. godine otkrivaju da je bila plavuša. Promjena je bila drastična, a pratitelji su je dočekali s oduševljenjem, obasipajući je komplimentima. Pored promjene boje kose, Marinela je otvoreno priznala i da se podvrgnula manjim estetskim zahvatima, poput popunjavanja usana i lipolize podbratka, kako bi se osjećala samopouzdanije.

Kad je riječ o ljubavi, Marinela točno zna što želi i ne pristaje na kompromise. Njezin idealan partner je visok, aktivan muškarac s jasnim planovima za budućnost, netko tko dijeli njezinu strast prema životu, vježbanju i zdravom načinu života. S druge strane, lijenost i tvrdoglavost osobine su koje je odmah odbijaju. Iako priznaje da se lako zaljubljuje, ima zreo pogled na odnose i sanja o osnivanju obitelji s pravom osobom koja dijeli njezine vrijednosti i ambicije. Iako u showu nije pronašla ljubav, iz njega je izašla bogatija za jedno čvrsto prijateljstvo, ono s Barbarom Mandarić. Djevojke su postale nerazdvojne, a nedavno su zajedno uživale na odmoru u Dubaiju.