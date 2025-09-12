Nekada najpoznatija teen zvijezda, danas potpuno neprepoznatljiva: Pokazala je kako izgleda nakon novog zahvata

Filmovi “Ona je najbolja” i “Sve što djevojka može poželjeti” donijeli su slavu i popularnost glumici Amandi Bynes, koja danas ima 398 godina. Od vremena najveće popularnosti njezin se izgled značajno promijenio. Paparazzi je često snime u šetnji Los Angelesom u ležernim kombinacijama, a na tim fotografijama na licu i ruci posebno dolaze do izražaja tetovaže. Američki mediji primjećuju kako Amanda sada izgleda znatno bolje nego prije dvije godine, kada je započela izvanbolničko liječenje u jednoj psihijatrijskoj ustanovi. Ovog vikenda u svojoj novoj objavi na Instagramu pohvalila se kako je povećala usne filerima. Objavila je fotografiju na kojoj je pokazala kako joj usne izgledaju nakon ovog tretmana.

Prije dvije godine pokrenula je podcast, ali ga je nakon samo jedne epizode otkazala. Razlog je, pretpostavlja se, depresija o kojoj je javno progovorila sredinom prošle godine. “Dobila sam više od 20 kilograma u posljednjih nekoliko mjeseci zbog depresije. Sada mi je puno bolje i naučila sam pronalaziti druge načine da se nosim s tim kada mi se ne da vježbati ili jesti zdravo. Trenutno imam 73 kilograma i želim se vratiti na 50,” izjavila je. Ranije je priznala kako je koristila Adderall, lijek na recept, kako bi održala nisku tjelesnu težinu.

Amandi je prije 11 godina dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a i ranije je imala ozbiljne probleme – od incidenta kada je naga hodala ulicom, do uhićenja zbog vožnje pod utjecajem opojnih sredstava. Borila se s ovisnošću o drogi i alkoholu, zbog čega su njezini roditelji 2013. zatražili skrbništvo. Majka je tada preuzela kontrolu nad njezinim životom i imovinom, a poslovna sposobnost joj je bila oduzeta punih osam godina. Danas Amanda nastoji graditi novu karijeru. Otkrila je kako radi na dizajnu odjeće u suradnji s dizajnerom Austinom Babbittom. Njihova kolekcija uključuje majice s likom žene koja neodoljivo podsjeća na nju samu. Osim toga, Amanda je diplomirala na kalifornijskom Fashion Institute of Design and Merchandising 2019. godine, a već ranije je najavila i planove za vlastitu modnu kolekciju koje je podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.