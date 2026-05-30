Poznati glumac o crnoj listi Hollywooda: 'Smatrali su me vjerskim luđakom, izgubio sam sve zbog jednog principa'

Neal McDonough, glumac poznat po ulogama u serijama poput "Združene braće" i "Kućanica", ali i po likovima negativaca i prodornim plavim očima, progovorio je o mračnom razdoblju kada ga je Hollywood, kako tvrdi, odbacio zbog njegovih vjerskih uvjerenja, što ga je dovelo do financijskog i osobnog sloma. Priča o padu Neala McDonougha započela je 2010. godine na setu ABC-jeve serije "Scoundrels". Samo tri dana nakon početka snimanja, glumac je dobio otkaz. Razlog nije bio nedostatak talenta ili neprofesionalnost, već čvrsto uvjerenje koje je godinama bilo dio njegovih ugovora: McDonough, predani katolik, odbijao je snimati intimne scene i ljubiti bilo koju ženu osim svoje supruge Ruvé. Iako je producentima njegov stav bio poznat, a kreator serije "Kućanice" Marc Cherry prethodno je uspješno prilagođavao scenarij njegovim principima, ovoga puta kompromisa nije bilo. "Neću poljubiti nijednu drugu ženu jer su ove usne namijenjene samo jednoj", izjavio je glumac, ne sluteći da će ga ta odanost supruzi stajati karijere i gurnuti na sam rub egzistencije. Hollywood, tvrdi McDonough, nije imao razumijevanja za njegov stav, a odluka da ostane vjeran svojim načelima pretvorila ga je u prognanika.

Nakon otkaza, uslijedilo je ono što glumac opisuje kao stavljanje na crnu listu. "Nitko me nije htio zaposliti jer su mislili da sam neki vjerski luđak. A zapravo se radilo o tome da toliko volim svoju ženu. Nitko to nije mogao razumjeti", prisjetio se McDonough. Telefon je prestao zvoniti, a ponude za uloge su presušile. Godinama je gradio reputaciju svestranog i pouzdanog glumca, no odjednom je postao nepoželjan. Taj period opisuje kao gubitak vlastitog identiteta. "Izgubio sam ne samo materijalne stvari, već i samopouzdanje, ono što jesi, svoj identitet. Moj identitet bio je glumac, i to jako dobar. Jednom kada više nemaš taj identitet, izgubljen si u vrtlogu", objasnio je bolan proces kroz koji je prolazio. Osjećao se kao da je iznevjerio sve, a posebno svoju obitelj, što je stvorilo ogroman unutarnji pritisak.

Posljedice su bile razorne i vrlo stvarne. Obitelj McDonough, koja uključuje i petero djece, izgubila je sve što je stekla. "Izgubili smo kuću, automobile, apsolutno sve", priznao je glumac. U tim najtežim trenucima, pomoć je stigla od prijatelja, pokojnog glumca Lukea Perryja, koji je Nealovoj obitelji ponudio svoj dom dok se ne snađu. Paralelno s financijskim krahom, McDonough se borio i s osobnim demonima. Priznao je da je oduvijek volio popiti, no nakon što je ostao bez posla, alkohol je postao ozbiljan problem. "Koje je vrijeme da se bar otvori? To je tada uglavnom bio moj misaoni proces", iskreno je opisao svoje stanje. Osjećaj neuspjeha bio je golem. "Iznevjerio sam Ruvé i naših petero djece. Svi sjajni predmeti koje sam prikupio bili su mi oduzeti, a to raspeće uzrokovalo mi je toliko unutarnje boli jer sam sve sveo na sebe. Kako sam mogao iznevjeriti tim?"

Prekretnica je stigla u obliku ultimativne ljubavi njegove supruge Ruvé, s kojom je u braku od 2003. godine. Vidjevši ga kako tone sve dublje, postavila mu je jasan izbor. "Zgrabila me i rekla: 'Ili mi ili boca, ti biraj'. Nikada se nisam osvrnuo", kazao je McDonough. Ta rečenica bila je dovoljna da se otrijezni u svakom smislu. Ubrzo je uslijedio i duhovni preokret. "Sjećam se da sam pao na koljena i rekao: 'Bože, zašto si zaboravio na mene? Zašto me toliko kažnjavaš?' Čim su te riječi izašle iz mojih usta, shvatio sam koliko su to egocentrična pitanja", prisjetio se. Shvatio je da svoj život mora posvetiti služenju Bogu i obitelji, a ne sebi. Samo nekoliko minuta nakon te molitve, uslijedio je poziv koji je sve promijenio.

S druge strane linije bio je Graham Yost, scenarist s kojim je radio na seriji "Združena braća". Ponudio mu je ulogu negativca u prve dvije epizode nove serije "Pravednik" (Justified). McDonough je odmah prihvatio. Nakon prve snimljene scene, Yost mu je ponudio ulogu glavnog negativca za cijelu sezonu. Ta uloga ne samo da mu je vratila karijeru, već ga je lansirala u novu, još uspješniju fazu. Paradoksalno, uloge negativaca često su bile savršeno usklađene s njegovim principima, jer rijetko sadrže romantične scene. No, dok McDonough govori o brutalnoj crnoj listi, pogled na njegovu filmografiju otkriva nešto složeniju sliku. Godine 2011., u jeku navodnog izopćenja, pojavio se u Marvelovom blockbusteru "Kapetan Amerika: Prvi osvetnik", a imao je i uloge u serijama poput "Zakon i red". Iako je nedvojbeno prošao kroz teško razdoblje, neki analitičari tvrde da izraz "crna lista" možda nije u potpunosti primjeren, s obzirom na to da su žrtve prave holivudske crne liste iz pedesetih godina prošlog stoljeća ostajale bez posla godinama, ako ne i zauvijek.

Danas je Neal McDonough zaposleniji nego ikad. Sa suprugom Ruvé osnovao je produkcijsku kuću kako bi stvarali sadržaj koji je u skladu s njihovim obiteljskim i vjerskim vrijednostima. "Bog mi je dao ovaj dar da budem glumac i neću ga potratiti", kaže. Kroz svoju tvrtku sada ima kontrolu nad projektima, a jedan od njih, vestern "The Last Rodeo", donio mu je posebnu satisfakciju. Nakon desetljeća izbjegavanja, napokon je poljubio glavnu glumicu na ekranu - jer je tu ulogu igrala njegova supruga Ruvé. "Nagovorio sam je. Rekao sam: 'Dušo, ti moraš biti u filmu jer na kraju moram poljubiti djevojku'. Rekla je da ne zna glumiti, a ja sam joj odgovorio: 'E pa, sad znaš'", ispričao je kroz smijeh. Taj trenutak za njega je bio kruna godina vjere i predanosti braku koji je izdržao pritiske industrije.

