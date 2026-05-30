POSVETA DOMOVINI

Anto Beko Hrvatima za Dan državnosti poklonio domoljubnu pjesmu 'Crven, bijeli, plavi'

Anto Beko
Snježana Herak/VLM
30.05.2026.
u 14:08

“Nova pjesma - Crven, bijeli, plavi - i prateći video spot, moj su poklon za Dan Državnosti svim Hrvatima, ma gdje oni bili. To je moja glazbena posveta Domovini”, rekao je za Večernji list autor glazbe Anto Matković-Grgić, poznatiji publici kao Anto Beko. Da podsjetimo, Anto Beko, čovjek s “Dvije domovine”, Bosnom i Hercegovinom u kojoj je rođen i Hrvatskom, koji inače s obitelji živi u Austriji, nedaleko Graza, ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade “Večernjakova domovnica”, kao najpopularniji glazbenik u hrvatskom iseljeništvu. Očito je ova godina za Antu vrlo plodonosna. To potvrđuju i prve izuzetno pozitivne reakcije publike i medija, stare tek jedan dan. Naime, promocija Bekove nove domoljubne pjesme “Crven, bijeli, plavi”, koja nosi snažnu poruku vjere, ponosa i ljubavi prema Hrvatskoj, te pratećeg, impresivno napravljenog video spota, održana je u petak, dan uoči Dana državnosti RH.

“Crven,bijeli, plavi” je i oda počasti i zahvale hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te svima onima koji su doprinijeli stvaranju neovisne Hrvatske. Ova pjesma, koja već na prvo slušanje osvaja srca publike, na dobrom je putu da postane novi Antin “hit”. Za to je, uz Antu, koji se je ponovno predstavio vrhunskom vokalnom izvedbom, najzaslužniji  autor teksta Bruno Cmrk. Tekst pjesme slavi prepoznatljive simbole hrvatske trobojnice, uz snažne emotivne poruke. Uglazbljeni stihovi govore o neraskidivoj vezi ljubavi prema zavičaju i rodnoj grudi i duhovnih vrijednosti, u kojima vjera ima snažnu ulogu.

U svakom slučaju, riječ je, kako se to već može pročitati na društvenim mrežama, o “spremniku punom emocija”. Takve poruke, relativno brzo i lako dopiru do naših ljudi, prvenstveno u iseljeništvu, koji čeznu za domovinom. A to je “voda na mlin” Anti Beki, najpopularnijem glazbeniku hrvatskog iseljeništva 2026. Ono što se posebno mora istaknuti i pohvaliti je i Antin visokoprofesionalan autorski i produkcijski tim.

“Video spot je radio Toni Lekić, jedan od najboljih i najtalentiranijih hrvatskih snimatelja, a aranžman potpisuju Franjo Valentić, Mislav, Boris i Vicko”, ponosno nam je rekao Anto Beko. Autori su se zahvalili Udruzi veterana 7. gardijske brigade “Puma” u Varaždinu, Ministarstvu obrane Republike Hrvatske , kao i svim sudionicima ovog glazbeno-viralnog projekta.

Komentara 1

BF
Brkoni_f111f
14:20 30.05.2026.

Koji je sad ovaj amto!?!?

