Vizualni identitet ZOI Milano Cortina 2026 moderan je i živ i sustav koji spaja sport, dizajn i talijanski karakter

Vizualni identitet Zimskih olimpijskih igara uvijek ima važnu ulogu jer prvi stvara dojam o Igrama, gradu domaćinu i vrijednostima koje one predstavljaju. Za Milano Cortina 2026 taj je identitet osmišljen kao moderan, živ i prepoznatljiv vizualni sustav koji spaja sport, dizajn i talijanski karakter. Koncept vizualnog identiteta temelji se na ljudskom pokretu i izrazu. Upravo je pokret ono što povezuje sportaše, publiku i gradove domaćine. Dinamični oblici, simboli i intenzivne boje čine grafički jezik koji je prilagodljiv i lako prepoznatljiv, a koristi se na svim lokacijama Igara, od sportskih borilišta do javnih prostora, te prati iskustvo sportaša i gledatelja tijekom cijelog događanja.