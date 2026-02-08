Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Vizualni identitet ZOI Milano Cortina 2026 moderan je i živ i sustav koji spaja sport, dizajn i talijanski karakter

Autor
Davor Bruketa
08.02.2026.
u 19:00

Raffaella Paniè kreativna je direktorica koja je u karijeri dvaput vodila razvoj vizualnog identiteta Olimpijskih igara

Vizualni identitet Zimskih olimpijskih igara uvijek ima važnu ulogu jer prvi stvara dojam o Igrama, gradu domaćinu i vrijednostima koje one predstavljaju. Za Milano Cortina 2026 taj je identitet osmišljen kao moderan, živ i prepoznatljiv vizualni sustav koji spaja sport, dizajn i talijanski karakter. Koncept vizualnog identiteta temelji se na ljudskom pokretu i izrazu. Upravo je pokret ono što povezuje sportaše, publiku i gradove domaćine. Dinamični oblici, simboli i intenzivne boje čine grafički jezik koji je prilagodljiv i lako prepoznatljiv, a koristi se na svim lokacijama Igara, od sportskih borilišta do javnih prostora, te prati iskustvo sportaša i gledatelja tijekom cijelog događanja.

Ključne riječi
dizajn Davor Bruketa showbiz

