Neda Ukraden otkrila smeta li joj titula najseksi bake: 'Jako se ponosim svojim unucima'

Glazbenica Neda Ukraden, koja iza sebe ima preko 50 godina karijere, nakon četiri godine vraća se u Zagreb i 29. travnja staje na pozornicu zagrebačke Hale gdje će pred zagrebačku publiku pjevati svoje najveće hitove.

"Na takvim koncertima sve je bitno - i to što ću obući, ali i playlista, probe s bendom, i zvuk - i to su stvari na koje posebno obraćam pažnju", ističe. Komentirala je i kako se nosi sa slavom sve ove godine. "Slava, tj. popularnost je nešto što svaka osoba koja se bavi showbizom priželjkuje i kojoj to prija. Nisam razumjela kolege kojima to smeta i bježe od javnosti i publike. Naravno, privatan život zna nekada trpjeti zbog toga, ali ako se jasno postavi granica i obitelj stavi kao prioritet, nema problema", kazala je Neda za Dnevnik.hr.

Otkrila nam je i tajnu svoje zavidne linije.

"Održavati dobru formu i nešto sto vam je nasljeđem kao poklon ostalo, može se samo disciplinom - ishranom i vježbanjem. Posebno kada ste u zrelim godinama. Naravno, nije uvijek lako jer ne živimo životom koji je uredan i u kojem se sve može isplanirati. Ali dovoljna je i svijest o tome kao i emotivna sreća i ispunjenost", kaže Neda, a komentirala je i titulu najseksi bake Balkana koja ju krasi.

"Taj naziv najseksi bake me uvijek nasmije, i nimalo me ne smeta, posebno što se jako ponosim svojim unucima. A riječ baka je najljepša riječ na svijetu", kaže pjevačica.

