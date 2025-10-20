Neda Ukraden je mladoženju ostavila pred oltarom: Tada mi je pokazao svoje pravo lie

Pjevačica Neda Ukraden jednom je prilikom iskreno priznala da je svojedobno ostavila svog zaručnika i to neposredno prije vjenčanja. Naime, njezin tadašnji zaručnik živio je u Sjedinjenim Američkim Državama, a Neda je, kako kaže, iznenada odlučila da mu ipak neće izreći sudbonosno "da". – Ostavila sam čovjeka neposredno prije vjenčanja! Bio je našeg podrijetla, ali je živio u Americi. Sve je bilo dogovoreno, a ja sam odjednom odlučila da ipak ne idem s njim pred oltar. Jednostavno, promijenila sam plan – ispričala je pjevačica, dodajući da je ubrzo shvatila kako nije pogriješila.

– Bili smo zajedno oko godinu dana i stvarno smo se voljeli. Sve je izgledalo savršeno dok ga nisam ostavila, a tada je pokazao svoje pravo lice. Rastali smo se nakon što je, zbog mene, demolirao cijeli hotel "Hilton" u Americi. Bio je strašno ljubomoran! Tada sam shvatila da žena mora dobro otvoriti oči kad odluči udati se. Prije toga sam već bila u braku i to mi je bilo sasvim dovoljno – priznala je Neda. Neda Ukraden bila je 15 godina u braku s redateljem Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine. Iz tog braka ima kćer Jelenu, na koju je, kaže, neizmjerno ponosna.

– Sa svojim pokojnim suprugom provela sam najljepše godine života. Dobili smo kćer Jelenu i ona je možda glavni razlog zašto se nikada nisam ponovno udala, iako su me mnogi prosili. Ne kajem se – bolje da sam sama nego da budem s nekim tko mi stvara nervozu i “kiselinu u želucu” – iskreno je rekla Neda. Putem Instagrama, Neda je nedavno podijelila objavu posvećenu svojoj kćeri Jeleni Bilbiji Minović i zetu Predragu Minoviću, povodom njihove 16. godišnjice braka. Pjevačica, poznata po tome što često dijeli obiteljske trenutke s kćeri, zetom i troje unučadi, ni sada nije propustila pokazati koliko joj obitelj znači, što je bilo očito iz dirljive poruke upućene bračnom paru. "Dragi moji Jeco i Peco, sretna vam 16. godišnjica vjenčanja. Vi ste dokaz da ljubav, poštovanje i podrška ne prolaze s godinama! A vaša divna dječica Aleksandra, Neda i Dušan su ne samo kruna vaše ljubavi, nego i najveće blago kojima ste obogatili naše živote. Hvala vam i živjeli zauvijek u ljubavi!", napisala je Neda.