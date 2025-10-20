Aleksandar Stanković otkrio: Tri puta su mi zabranili goste u emisiji, a jedan tip ljudi nikada ne bih pozvao

Voditelj i urednik emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković gostovao je u podcastu voditeljice i influencerice Marije Grigoryan Vučković. Na svom profilu na Instagramu Maria je objavila isječak iz emisije sa Stankovićem te je napisala: Gledajte novi intervju s Aleksandrom Stankovićem na YouTube kanalu La_Masha. Razgovaramo o crnim listama na televiziji, najboljim novinarima, prijetnjama smrću, o novoj knjizi F32 i najboljim motorima. U video isječku koji je dodala uz ovu objavu HRT-ov urednik i novinar govori kako je na YouTubeu najpopularnija njegova emisija u kojoj mu je gostovao pokojni general Slobodan Praljak. - Znam da je prvo pitanje bilo tko je srušio Stari most u Mostaru i malo smo oko toga više kritički razmišljali nego što bi danas - rekao je Aleksandar Stanković.

Na Marijino pitanje je li bilo nekih pitanja koja su zabranjena, Stanković je rekao da ih nije bilo. - Nije ih bilo. Nikad. Glupo će vam to sad zvučati ako kažem, jer mnogi ljudi ne vjeruju da je tako, ali meni nitko nikada nikakva pitanja nije branio - rekao je i odgovorio u nastavku i na pitanje postoji li neka crna lista ljudi koje ne smije zvati u emisiju. - Ne, ne postoji. Meni su tri puta zabranili goste u emisiji i onda sva tri puta na kraju su ti gosti bili u emisiji. Prvi put se to dogodilo prije 22-23 godine. Tada je vođa jedne homoseksualne udruge, za njega mi je moja tadašnja urednica rekla da on ne može doći u emisiju jer ta emisija ide uživo, to je dva popodne...Kasnije se nešto slično dogodilo s još dva gosta i uvijek su ti gosti kojima se branio dolazak, na kraju su uvijek došli - prisjetio se Stanković.

Odgovorio je i na pitanje koga on nikada ne bi pozvao u emisiju. - Ne bih nikada zvao u emisiju ljude za koje mislim da su fašisti, koji svojim djelovanjem ugrožavaju prava nekih drugih ljudi. Takvi mi sigurno neće doći u emisiju - kaže urednik i voditelj "Nedjeljom u 2". Reakcije pratitelja na najavu intervjua bile su, očekivano, većinom izrazito pozitivne. Komentari poput "Svaka čast za izbor gosta" i "Bravo!" preplavili su objavu i mnogi su istaknuli kako jedva čekaju čuti i cijeli razgovor.