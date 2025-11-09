Sedma epizoda Supertalenta donijela je jedanaest upečatljivih nastupa, smijeha i emocija, a članovi žirija ponovno su imali težak zadatak i među raznolikim kandidatima prepoznati one koji zaslužuju prolazak dalje. Led je ove večeri probila Kata Dizalica, jedina žena u Hrvatskoj koja radi na toranjskoj dizalici. Na pozornicu je stigla s vlastitom pjesmom, uz poruku: „Prva ljubav je dizalica, a druga je glazba, u kojoj sam se i ostvarila. Želim pokazati koliko se ljudi mogu sa mnom veseliti.“ Publika je njezinom izvedbom bila oduševljena, a svi su završili na nogama. Iako je Martina Tomčić jedina pritisnula crveni X, ostali članovi žirija su se odlično zabavili. „Vi ste moja krvna grupa, i kao veseljak, i po energiji i radnoj etici. I kao ženu i poslovnu ženu vas cijenim do besvijesti“ – poručila joj je Maja Šuput, dok je Martina dodala:„To nije nešto što ja mogu razumjeti niti mi se može svidjeti.“

Iz Njemačke je zatim stigao Kai Hou, akrobat i kaskader koji je pokazao nevjerojatne akrobacije i skokove kroz obruče. Njegov nastup oduševio je publiku i žiri, a čak se i Davor Bilman pridružio izvedbi u ulozi asistenta. „Osim što ste odličan skakač, odličan ste i zabavljač“ – komentirao je Bilman, a Kai je jednoglasnom odlukom žirija prošao dalje.

Natjecateljica dirnula sve svojom životnom pričom! Zbog rata je bila prisiljena živjeti u kamionu

Nakon što je već nastupao u Supertalentu s pjesmom „Pidžama“, Petar Černov se vratio s novim nastavkom – Pidžama 2. „Ovo da je narodnjak, ovo bi bio hit“ – rekao je Frano Ridjan tijekom njegovog nastupa. Iako nije prošao dalje, ponovno je nasmijao publiku i žiri, a Maji Šuput nakon svega je predstavio i refren pjesme koju je napisao za nju. „Ako poželim uglazbiti, znam gdje ću te naći“ – rekla mu je Maja.

Iz Slovenije je nakon njega stigla 16-godišnja Patricija Avšić, violinistica koja je sa samo 12 godina upisala glazbenu akademiju u Beču. Svirala je na violini staroj 300 godina, vrijednoj milijun eura, a izvedbom skladbe Bumbarov let oduševila je sve. „Nevjerojatno. Stvarno nevjerojatna brzina“ – komentirala je Maja. „Možda je tvoja violina vrijedna milijun eura, ali je i tvoj talent“ – dodao je Fabijan Pavao Medvešek, dok joj je Martina poručila da je zaista „wunderkid“.

Šaljivi 28-godišnji kandidat Ranno Tamm iz Estonije unatoč tremi pokazao je impresivan vokalni raspon i osvojio žiri a cappella izvedbom. „Imam apsolutni glas“ – rekao je, dok je žiriju demonstrirao njegove najniže i najviše tonove, a ovaj nesvakidašnji talent omogućio mu je prolazak dalje.

Ukrajinka Polina Lampiha dirnula je gledatelje i žiri svojom životnom pričom. Zbog rata je bila prisiljena živjeti u kamionu, u kojemu je vježbala svoj talent, a sedmoj epizodi Supertalenta pokazala je da od snova ne treba nikada odustati. Svojim zračnim akrobacijama oduševila je publiku. „Stvarno su elementi izgledali nevjerojatno teški. Ti si to izvela sjajno.“ – poručila joj je Maja, a Polina je dobila četiri „da“.

Mlade Splićanke iz grupe Clique na pozornicu su donijele nevjerojatnu energiju i zarazan ples te prošle u sljedeći krug natjecanja. „Wow, koja energija!“ – komentirao je Fabijan Medvešek, dok je Davor Bilman dodao: „Kao što vaše ime kaže – klik, s vama se jako lako klikne.“ Iz Slovenije je zatim nastupila glazbena grupa 2 Brothers and the others, ulični svirači koji su rasplesali i razveselili cijeli studio. „Wow kakva energija. Kakav moćan glas, ali sva trojica zajedno ste jedan super paket“ – rekla je Maja, a žiri im je jednoglasno dao prolazak dalje.

Natjecateljica Veronika, koja se zbog ljubavi iz Rusije doselila u Beograd, oduševila je plesnom izvedbom punom emocija i prošla u sljedeću fazu natjecanja. „Zaista izgaraš sa svakim pokretom. Nema slobodnog hoda“ – rekao je Fabijan. „U jednom trenutku sam pomislio – wow, ovo je bolesno dobro“ – dodao je Bilman.

Po svoju treću šansu vratio se August Popijač, kandidat koji je svoj nastup nazvao „transformacija života“. Njegov umjetnički ples uključivao je pokrete na riječi poput „tama“, „praznina“, „zmija“ i „škare“. „Kako si se ti prešaltao, iz svjetla u tamu. Škarice su bile najautentičnije. Bravo Auguste“ – komentirao je Bilman, dok je Maja dodala: „Ja sam toliko u šoku od nastupa da je bilo neponovljivo“ – našalila se.

Za kraj, večer je zaokružila Adna Dervišević iz Sarajeva, koja je svojom emotivnom izvedbom pjesme „Rekao si“ Nine Badrić dirnula sve u studiju. „Postoje nastupi poput tvog gdje čovjeku dođe samo da kaže – ovo je tako bilo lijepo!“ – rekla je Maja nakon njezine audicije. „Ja ovakve vokale zovem umilujućima. To je jedan tako čist i neforsiran vokal da doslovno umiruje. Jako je ugodno slušati te“ – zaključila je Martina za kraj.