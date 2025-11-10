Antonija Rojnica je bila najteža u 8. sezoni, prva je ispala u 9. sezoni, a evo kako danas izgleda ova bivša natjecateljica

Devetu sezonu showa 'Život na vagi' prva je na zaprepaštenje svih napustila Antonija Rojnica. Antonija je sudjelovala u prošloj sezoni te dobila ulaznicu i za ovu, no na prvom vaganju izgubio je njezin, crveni tim. Upravo ona je imala najmanji postotak izgubljene mase, pa joj je presudila crvena linija. Tonka je izgubila samo 0,3 kilograma, odnosno 0,2% svoje tjelesne mase. U intervjuu za RTL, ova je natjecateljica istaknula da joj je žao zbog ispadanja te dodala da je njezin glavni problem bila glava.

Foto: RTL

"Najveći problem je bila glava jer kad nisi mentalno sto posto unutra, rezultat odmah pati. Tijelo je tada reklo da neće puno skinuti i to sam morala prihvatiti. Ali upravo mi je tih 300 grama bio znak da ne smijem odustati i da moram još jače raditi na sebi i fizički i psihički. Ako me nešto naučilo, to je da vaga ne definira moju snagu ni moj put", istaknula je te dodala da ju je najviše pogodilo to što se stvarno trudila da ne dođe ponovno u show s viškom, da se ne osramoti pred sobom i drugima.

"Radila sam na sebi prije ulaska u devetu sezonu, trudila se održati rezultate koje sam već postigla, a onda sam zapravo ušla i ostala svega tjedan dana. Bilo mi je teško prihvatiti da sav taj trud kao da nije došao do izražaja. Zaplakala sam jer sam osjetila razočaranje prvenstveno u samu sebe. Ali i to je dio puta, jer sam shvatila da nema prečaca i da svaki dan moram iznova birati sebe i svoju borbu", kaže Antonija te dodaje da je u ovoj sezoni naučila da ju ne smiju dirati negativni komentari. "Ljudi će uvijek nešto pričati i očekivati. Okolina često ima veća očekivanja od mene nego što ih ja imam sama od sebe, a to zna biti ogroman pritisak. U ovoj sezoni sam shvatila da to nije put i da moram staviti sebe, svoje razmišljanje i svoja očekivanja na prvo mjesto. Tek kad sama budem zadovoljna i u miru sa sobom, moći ću biti najbolja verzija sebe i za druge", naglašava kandidatkinja.

Podsjetimo, Antonija je u osmu sezonu 'Života na vagi' ušla s 214 kilograma te je imala imunitet. Tijekom prve sezone došla je do 167 kilograma, a kod kuće je skinula još dva kilograma. Antonija se pojavila i u finalu showa, pa smo tamo mogli vidjeti kako danas izgleda, ali društvene mreže je zaključala, pa njen napredak mogu vidjeti samo oni koji je prate.