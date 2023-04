Natjecatelj Lovro bio je nedostižan lovcu Mladenu s 19 koraka prednosti, a Vukorepa mu i zapljeskao

naučio se nositi

Dino Rađa progovorio o problemu s kojim se bori godinama: 'To nije izlječivo'

Dino i danas muca, no svladao je tehniku kojom uspijeva prikriti mucanje u svojim javnim nastupima. O tome govori bez zadrške kako bi mladima koji mucaju pokazao da to nije ''kraj svijeta'' i da se s tom poteškoćom može izaći na kraj. Što je sve Dino otkrio Davoru Gariću i kako savladava mucanje pogledajte danas u IN magazinu.