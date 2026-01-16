Nakon osam tjedana uzbuđenja, snažnih i iskrenih emocija, vrhunskih pjevačkih izvedbi, novih prijateljstava, pokoje suze, ali i puno smijeha i ozbiljnog rada u drugoj sezoni glazbenog showa „The Voice Kids“ u subotu, 17. siječnja, od 20.15 na Prvom programu HRT-a vrijeme je za veliko finale.

Iz studija na Prisavlju uz voditelje Ivu Šulentić i Ivana Vukušića osmero iznimno darovitih finalista pjevat će „uživo“ uz pratnju vrhunskih glazbenika pred svojim mentorima, publikom i gledateljima. U finalu samo gledatelji svojim glasom, točnije telefonskim pozivima odlučuju tko je pobjednik ili pobjednica u „The Voice Kids Hrvatska“.

Veliko finale 2. sezone 'The Voice Kids' imat će humanitarni karakter! Nastupa osmero finalista

Ali vaš poziv nije samo glas za vama najbolju ili najboljeg nego i način kako pomoći malim pacijentima Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, koji trebaju medicinsku pomoć 24 sata dnevno cijeli svoj život. Njihove teške medicinske dijagnoze razlog su više da ih nikad ne zaboravimo. Nada i ljubav uvijek postoje, pokažite to i svojim pozivima. Sredstva koja donirate pozivima namijenjena su za uređenje igraonice koja će im uljepšati svakodnevicu. Osim HRT-a, novca prikupljenog tijekom glasanja odreći će se u korist donacije i Hrvatski Telekom te ITV, vlasnik licencije za format „The Voice Kids“.

Uz mentore Vannu, Miju, Tolju i Gopca te njihove vokalne trenere i ekipu, osmero finalista Tia Paola Pervanić i Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Nikol Kutnjak i Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić pjevat će punim glasom i punim srcem, a s publikom i gledateljima dodat će još jednu notu svojega srca i prikupiti i donirati sredstva za plemeniti cilj.

Okupite sve generacije ispred ekrana, navijajte, odlučite o pobjedniku, budite dio finala svojim pozivima i dobro se zabavite uz mnogo iznenađenja. Ne propustite završnu emisiju „The Voice Kids Hrvatska“ u subotu, u 20.15 na HRT1.