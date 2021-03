Nataša Janjić o izazovima majčinstva: Malo sam plakala u autu kad sam odlazila

Mnogi su roditelji isplakali suza i suza kada su prvi put ostavljali svoje mališane u vrtiću i teška srca su se opraštali od njih. Takvo iskustvo imala je i glumica Nataša Janjić Medančić čiji je stariji sin Toni ovaj tjedan prvi put krenuo u vrtić.

- Moje najstarije krenulo je u vrtić ovaj tjedan! Ja sam malo plakala u autu kad sam odlazila, a možda i zato jer me nekako bezbrižno pozdravio dok sam ga ostavljala. I odjednom, otvorilo se konačno neko slobodno vrijeme za mamu, a pogotovo za njegovu mlađu seku koja me čitavo ovo vrijeme strpljivo dijelila s bratom. - ispričala je Nataša u objavi na Instagramu i podijelila fotografiju na kojoj drži njegovu igračku koju je pronašla u džepu te je dodala: - I onda, onaj trenutak kad posegneš u džep i pronađeš taj mali fizički dokaz da si mama ma gdje god krenula i da tvoja djeca jednako čuvaju i tebe.

Nataša je u braku s Nenadom Medančićem dobila sina Tonija i kći Kaju koja se rodila 24. srpnja prošle godine, a period prije poroda bio je jako težak za Natašu jer je iznenada nakon redovnog pregleda morala ostati u bolnici i nije se stigla ni pozdraviti sa sinom, a njezin suprug zbog pandemije koronavirusa nije mogao biti prisutan na porodu.

- Bilo je to krajem lipnja, u vrijeme kada posjeti u bolnicama nisu bili dopušteni. Tada sam, nakon redovite kontrole, a prije odlaska na more, iznenada zadržana u bolnici zbog određenih komplikacija i obaveznog mirovanja, s idejom da ću uskoro izići. S djetetom se nisam bila ni pozdravila, što mi jako teško palo. Čovjek ne razmišlja o tome dok mu se ne dogodi, odnosno da ću zbog dolaska drugog djeteta ostaviti prvo na više od mjesec dana. Suprug nije mogao biti na porođaju, Kaju je vidio tek kad smo izišli iz bolnice. Bilo mi je to zaista najteže razdoblje u životu. Nesretna zbog nemogućnosti da vidim najmilije, sama u bolničkoj sobi, zabrinuta za ishod i zdravlje moje djevojčice - ispričala je Nataša u intervju za Story.