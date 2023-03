Natalija Prica iskreno: Bilo je jedno intenzivno i teško razdoblje

Natalija Prica (34) je 2011. godina osvojila titulu Miss Universe i predstavljala Hrvatsku u Brazilu. Po struci je specijalistica ortodoncije i radi u struci. Svojedobno se okušala i u političkim vodama, a u posljednje vrijeme rijetko se može vidjeti u javnosti, pa je bilo i malo iznenađenje kada se pojavila kao gošća u IN Magazinu u rubrici "Iskreno sa Sanjom" koju vodi Sanja Doležal. Na početku razgovora Sanja je Nataliju pitala kako to da se uopće prijavila na izbor za miss i bi li ponovila to iskustvo.

- Ponovila bih! Htjela sam se prijaviti na izbor iz više razloga. Jedan od njih je bio iskustvo, smatrala sam da ću upoznati jako puno zanimljivih ljudi i treća stvar je bila glavna nagrada - stipendija na jednoj školi i menadžmenta. Bilo je dosta toga što me motiviralo i kada bih vratila vrijeme unatrag, ponovno bih se prijavila - iskreno je ispričala Natalija. Specijalistica ortodoncije radila je u struci i tijekom svoje političke karijere u kojoj je bila i bliska suradnica pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, a priznaje kako je jedan period u političkoj karijeri bio dosta težak.

- Bilo je teško, bilo je jedno intenzivno razdoblje i medijska oluja, međutim to je prošlo i ja sam u tom periodu oluje i medijskih napada na mene, jednostavno znala koji je moj prioritet u životu. Imala sam dvije mogućnosti. Mogućnost je bila ići u medijski rat i opravdavati se za nešto za što smatram da nisam kriva, na što bih izgubila puno vremena i energije. Plan b je bio učiti za svoj specijalistički ispit i jednostavno imati svoj posao jer da nisam položila, nažalost ne bih imala posao. Prema tome moj prioritet je bio ostati u struci i nastaviti svoj život normalno dalje - ispričala je Natalija i ovime odgovorila na Sanjino pitanje jesu li u politici isti kriteriji za žene i muškarce. Nakon toga uslijedilo je i nov Sanjino pitanje, a ovaj put zanimalo ju je tko ju je više dočekivao na nož, žene ili muškarci.

- Žene više, manje muškarci. Žene bi svašta rekle, još bi dodale i ono što nije ni bilo, ali da. Već sam se navikla na to. Muški si puno više drže leđa nego mi žene i zbog toga mi je baš jako žao - rekla je Natalija. Dodala je kako se nikada nije oslanjala na svoju ljepotu i uvijek joj je primarna bila njezina struka jer se nije željela oslanjati na manekenstvo koje ima određeni rok trajanja.

