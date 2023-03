Ivana Paradžiković: 'Najljući neprijatelji u životu uvijek su mi bile žene'

Urednica i voditeljica Ivana Paradžiković (41) u posljednjih nekoliko godina sve više objavljuje sadržaje na društvenim mrežama. Ivana dijeli neka svoja razmišljanja s pratiteljima, a ovaj put se osvrnula i na detalje iz privatnog života. Naime, napisala je kako su joj najljući neprijatelji u životu uvijek bile žene. Poručila je pratiteljima i da bi trebali odgajati sinove da poštuju žene.

"Najljući neprijatelji u životu, uvijek su mi bile…žene. I zato, umjesto da vičemo i od muškaraca zahtijevamo svoja prava, zamislimo se i zapitajmo sto činimo jedna drugoj. radujemo li se uspjesima, divimo li se pameti i ljepoti, cijenimo li talent, pružamo li ruku upomoć ili…sabotiramo, zavidimo, ogovaramo, podmećemo…jer se u muškom svijetu borimo za vlastiti opstanak?

Budimo dobre jedna prema drugoj. pomozi, utješi, zahvali, zagrli…sestru. Vjeruj mi, doživjela sam to, tada se čuda događaju! Ujedinjena ženska snaga, pomiče brda" napisala je urednica i voditeljica.

Za kraj je dodala ono što misli da je najvažnije od svega.

"I još nešto, najvažnije od svega, odgojimo svoje sinove da poštuju žene" zaključila je.

Televizijska voditeljica i novinarka nedavno je progovorila o otkazu na Novoj TV i pričama o nesuglasicama s kolegama u emisiji ''Provjereno'', čije je bila zaštitno lice.– Odluka je donesena razumno i sporazumno. Osjećala sam da je jedan ciklus došao svome kraju. Dugo sam se poistovjećivala s poslom. Trpjeli su zbog toga i obitelj i privatan život, a onda su mi se posložili prioriteti. Rijetki imaju privilegij to spoznati dok nije prekasno – kazala je Ivana u intervjuu za Story, a potom se osvrnula i na priče o mobingu koje su pratile tadašnju redakciju ''Provjerenog''.

– Kolege su mi uvijek bile na prvom mjestu. Poticala sam zajedništvo i timski rad. Dosta je ljudi prošlo kroz redakciju u gotovo 14 godina i nisu se svi mogli nositi sa svakodnevnim, iz ove pozicije shvaćam, užasno zahtjevnim kriterijima. Putem su otpadali oni koji nisu dorasli zadatku. Svi smo plaćali cijenu izvrsnosti. Ja najveću – dodala je Paradžiković. Kako kaže, ponosna je na svaku promjenu koju su izborili i na odnos s gledateljima koji su izgradili

Osvrnula se i na svoj privatni život te rekla kako je ljubav za nju smisao života i svetinja koju čuva, a nije otkrila ima li neku posebnu osobu uz sebe.

Podsjetimo, Ivana se prošle godine našla u fokusu javnosti nakon što je objavljeno da je većina zagrebačkog dopisništva na Una TV-u otpuštena te da je i Paradžiković među onima koji su dobili otkaz. Što se točno dogodilo, Ivana je tada pojasnila za Večernji list.

– Nikada nisam bila zaposlenik Une. Isporučujem sadržaj preko svog obrta na temelju ugovora koji nije otkazan. Jako mi je žao kolega snimatelja, montažera, novinara, svih zaposlenika na televiziji, prije svega vrhunskih profesionalaca, koji su dobili otkaz. I žao mi je što gledatelji nemaju priliku gledati emisiju koju radim jer sam na nju izuzetno ponosna. Vrhunski televizijski proizvod – rekla nam je Ivana koja uređuje emisiju ''Lice pravde'' koja se nije emitirala u Hrvatskoj.

Paradžiković nije otkrila koji su razlozi odlaska s Nove TV, ali u jednoj objavi na Instagramu nakon toga znakovito je napisala:

"Reći ću vam jednu stvar o sebi. Nikada nisam kičmu savijala. Ni kada mi je glava bila na panju niti kada je egzistencija visila o niti. Jer kada je istina u pitanju, kompromisa nema. Pitaju me čija sam sada? Svoja! Uvijek bila i bit ću. To je jedino sto vam mogu jamčiti. Ime i obraz su moja najvrednija imovina i s time se ne planiram kockati. Pokušali su me ušutkati, poniziti. Cipelarili me svi odreda; kako je tko stigao. Ni kolege ni struka nisu tada digli svoj glas u zaštitu. Ali znate tko jest? Vi!" poručila je pratiteljima tada u objavi.

