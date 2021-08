Natali Dizdar o Francuzu koji joj je zarobio srce: 'William obožava Dalmaciju, naše otoke i grupu TBF'

S velikim veseljem naši su glazbenici dočekali ovo ljeto i popuštanje mjera, što im je konačno omogućilo susret s publikom, a onda su stigle brojne vremenske neprilike zbog kojih su mnogi, poput Natali Dizdar, svoje nastupe morali otkazati i odrediti nove datume.

Dulja stanka

Zbog nevremena bila je prisiljena otkazati nastup na Trsatskoj gradini koji je bio zakazan za 16. srpnja. Pred publikom na Trsatu Natali će sa svojim bendom zapjevati 13. kolovoza i tim povodom s Natali smo razgovarali o njezinu preseljenju u London, o dečku Williamu i novim planovima. Na početku smo se prisjetili njezina prvog susreta s publikom nakon dulje stanke u Laubi, a pjevačica nam je opisala kako je to izgledalo.

Foto: Instagram screenshot – Svaki koncert iščekujem s uzbuđenjem, ali i s oprezom s obzirom na to koliko ih je do sada bilo otkazano i to u posljednji trenutak zbog stalnih izmjena pravila. Tako da sam se zapravo opustila tek na dan ona prva dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj Laubi. A pamtit ću ih po tome što smo taj prvi dan uz vidno uzbuđenje svi bili i nekako zbunjeni time što smo tu gdje jesmo, i ja i publika i moj bend. Trebalo je nekoliko pjesama da se svi zajedno opustimo i prepustimo muzici i tom čarobnom spoju između glazbenika i publike koji se događa samo na live koncertima – rekla nam je Natali. Uz njezine pjesme, sada su na koncertnom repertoaru i pjesme koje su nastale s bendom BETI, pa je pitamo je li i repertoar podijeljen na dio s njezinim pjesmama i dio s BETI.

Foto: Instagram screenshot – Na koncertima nema razlike, sve su to pjesme koje su izašle iz naše zajedničke radionice i koje prije svega povezuje moj vokal. Ali mogu reći da je bilo fantastično uz moj trenutačni singl “Kad mislim na to” prvi put doživjeti reakcije i na prošlogodišnji hit projekta BETI, pjesmu “Slobodna” i vidjeti uživo koliko je ta pjesma ostavila traga na ljude – kaže pjevačica. Usred pandemijske godine Natali je odlučila preseliti se u London, ali nije stigla uživati u gradu i svim mogućnostima koje pruža jer je u grad stigla kada se sve zatvorilo i to je trajalo mjesecima.

Različita atmosfera

– Iz Londona sam se vratila u travnju radi priprema za prve koncerte, a do tada je atmosfera u Londonu bila drukčija od ove sadašnje jer smo bili u lockdownu koji je trajao nekoliko mjeseci. Mislim da će moji dani kad se vratimo na jesen sasvim drukčije izgledati. Moja obitelj uvijek me podržava u svim odlukama tako da se radujem njihovim budućim posjetima – o budućim londonskim danima kaže pjevačica. U London se preselila s dečkom Williamom koji je Francuz i voli dolaziti u Hrvatsku, a Natali nam je ispričala što ona voli kod Francuske, a što William voli u Hrvatskoj.

Foto: Instagram

– U Francuskoj najviše volim sveprisutnu estetiku, u arhitekturi, umjetnosti, ali i u ritualima, hrani, prirodi... Općenito strastveni pristup životu. Ali i da je samo sir i vino u pitanju, ne bih se žalila. On najviše voli Dalmaciju, naše otoke i “Smak svita” od TBF-a. Ljeto bi Natali bilo nezamislivo bez razdoblja koje kao skiperica provodi na brodu. Poznata je ona stara predrasuda kako žene na brodu donose nesreću, ali Natali na to odmahuje rukom i kaže kako se uvijek dogodi neka nepredviđena situacija kad se isplovi. Na to je već navikla, važno je snaći se. Ove godine Natali priprema još novosti za svoju publiku.•

