Nastavljaju se skandali na izboru za Miss Universe: Sutkinja izrazila sumnju u pobjedu Meksikanke

Ovogodišnji izbor za Miss Universe, održan 21. studenoga u Bangkoku na Tajlandu, našao se u središtu kontroverze te je završio teškim optužbama za namještanje, ostavkama sudaca i javnim prepucavanjima. U središtu zbivanja našla se Natalie Glebova, Miss Universe iz 2005. godine i članica ovogodišnjeg žirija, koja je samo nekoliko sati nakon što je titulu ponijela Miss Meksika, Fátima Bosch, putem društvenih mreža jasno dala do znanja da se ne slaže s ishodom natjecanja. Glebova je na svom profilu objavila fotografiju prve pratilje, Miss Tajlanda Praveenar Singh, uz znakovit opis "Moja pobjednica!", čime je prekršila nepisana pravila sudačke neutralnosti i solidarnosti nakon proglašenja. Njezin potez nije bio samo izraz osobnog nezadovoljstva, već je otvorio sumnje u transparentnost procesa glasanja, posebice jer je Glebova istaknula kako kao sutkinja može govoriti samo u svoje ime, naglašavajući da "niti jedna osoba ne može samostalno utjecati na rezultat", što su mnogi protumačili kao suptilnu kritiku organizacije i načina na koji se zbrajaju glasovi.

Glebova je u svojim objavama otišla i korak dalje, prisjećajući se vremena kada je ona sama osvojila krunu, također u Bangkoku prije dva desetljeća. S nostalgijom je govorila o strogim procedurama koje su nekada jamčile poštenje natjecanja, posebice o prisutnosti neovisnih revizora. "Sjećam se da je uvijek postojao revizor koji je izlazio na pozornicu sa zapečaćenim rezultatima revizorske tvrtke", napisala je Glebova, referirajući se na dane kada su tvrtke poput Ernst & Young jamčile točnost i tajnost glasova. Njezin apel za povratkom takve prakse bio je izravan i ultimativan; izjavila je kako ne namjerava ponovno sudjelovati u radu žirija dok se takvi standardi transparentnosti ne vrate. Ovakav javni istup jedne od sutkinja bacio je veliku sjenu na pobjedu meksičke predstavnice Fátime Bosch, koja se već i prije samog finala suočavala s neugodnostima, uključujući viralni sukob s jednim od dužnosnika izbora dva tjedna ranije. Iako je Bosch hrabro podnijela pritisak i osvojila krunu, komentari Glebove potaknuli su lavinu rasprava na društvenim mrežama, gdje su se fanovi podijelili na one koji podržavaju transparentnost i one koji smatraju da je Glebova svojim ponašanjem ponizila pobjednicu i pokazala neprofesionalnost.

Međutim, istup Natalie Glebove ne može se promatrati izolirano, već kao kulminaciju niza skandala koji su prethodili samoj finalnoj večeri. Atmosfera u Bangkoku bila je napeta danima prije proglašenja pobjednice, prvenstveno zbog šokantne ostavke drugog člana žirija, Omara Harfoucha. Harfouch je napustio svoju poziciju tvrdeći da je otkrio postojanje "improviziranog žirija" koji je navodno formiran bez njegovog znanja kako bi unaprijed odabrao 30 finalistica od ukupno 136 natjecateljica. Njegove optužbe bile su iznimno teške; tvrdio je da su u tom neslužbenom panelu sjedili ljudi s ozbiljnim sukobom interesa, uključujući osobe bliske određenim natjecateljicama te one zadužene za brojanje glasova. Prema Harfouchu, službeni suci bili su tek paravan, dok su se ključne odluke donosile iza zatvorenih vrata, što je potvrdila i jedna anonimna natjecateljica izjavivši da su djevojke za preliminarni izbor Top 30 saznale putem društvenih mreža, a ne od organizacije. Upravo je nakon Harfoucheve ostavke, kao i ostavki bivšeg nogometaša Claudea Makéléléa i princeze Camille di Borbone delle Due Sicilie, Glebova imenovana u žiri, doslovno u "pet do dvanaest", što cijeloj priči daje dodatnu dozu ironije s obzirom na njezine kasnije pritužbe na regularnost.

Zanimljivo je da se i sama Natalie Glebova našla na meti kritika zbog potencijalnog sukoba interesa, što dodatno komplicira narativ o njoj kao zviždačici koja traži pravdu. Naime, ubrzo nakon njezina imenovanja u žiri, otkriveno je da se ona profesionalno bavi "holističkim i integrativnim pripremama za izbore ljepote" te da je osobno trenirala jednu od ovogodišnjih natjecateljica, Miss Kanade Jaime VandenBerg. VandenBerg se, unatoč golemoj konkurenciji, uspjela plasirati u spomenutih Top 30, što je kod mnogih promatrača izazvalo sumnju. Činjenica da je sutkinja imala izravan financijski i mentorski odnos s natjecateljicom koju ocjenjuje, te da je na Instagramu objavljivala fotografije iz backstagea s istom tom natjecateljicom, za mnoge predstavlja jednako ozbiljno kršenje etičkih načela kao i ono za koje Glebova optužuje organizaciju. Kritičari ističu da njezina preferencija prema Miss Tajlanda možda proizlazi iz činjenice da Glebova godinama živi na Tajlandu i da je bliska s tamošnjom organizacijom, što njezine pozive na objektivnost čini u najmanju ruku upitnima.

Situacija je dodatno eskalirala kada su u javnost procurile specifične tvrdnje o prirodi odnosa unutar organizacije. Omar Harfouch, čije je povlačenje pokrenulo lavinu, nije se zaustavio samo na proceduralnim prigovorima. U razgovoru za medije iznio je navode o navodnim aferama između natjecateljica i članova selekcijskog odbora, pa čak i o poslovnim vezama između oca pobjednice, Miss Meksika, i vlasnika licence Miss Universe. Iako organizacija Miss Universe (MUO) oštro odbacuje sve ove navode, tvrdeći da "nije formiran nikakav improvizirani žiri" te da se svi protokoli ocjenjivanja provode transparentno i pod nadzorom, šteta reputaciji je već učinjena. U svom službenom priopćenju, MUO je pokušao diskreditirati Harfoucha navodeći da je njegovo povlačenje rezultat "zbunjenosti" i "pogrešne karakterizacije programa", no svjedočanstva anonimnih natjecateljica koje su izrazile zahvalnost Harfouchu na hrabrosti sugeriraju da dim nije bez vatre. Osjećaj nepravde među natjecateljicama bio je opipljiv, a mnoge su se osjećale izigrano saznavši da su njihovi snovi možda bili srušeni administrativnim odlukama donesenim prije nego što su uopće kročile na pozornicu.

Reakcije javnosti na ovaj neviđeni kaos su podijeljene i strastvene. Dok dio fanova slavi Natalie Glebovu kao heroinu koja se usudila progovoriti protiv moćne mašinerije, drugi je vide kao ogorčenu bivšu kraljicu koja ne može prihvatiti da njezina favoritkinja nije pobijedila. Komentari ispod njezinih objava variraju od podrške do otvorenog prijezira. "Meksiko je pobijedio s ponosom. Sramota je da žene poput vas diskreditiraju pobjedu druge žene", napisao je jedan korisnik, dok su drugi istaknuli kako je neprofesionalno da sudac javno proglašava "svoju pobjednicu" nakon što je službena odluka donesena. Podsjetimo, naša predstavnica Laura Gnjatović ušla je u Top 30.