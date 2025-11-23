VIDEO 'Ti si skroz lud': Naš glumac gol skočio u snijeg, a evo koji je povod tome

Glumac Dušan Bućan priprema se za pustinjsku utrku u Dakru iduće godine. Naime, Dušan bi trebao biti suvozač našem poznatom vozaču Juraju Šebalju, a sad se javio na društvenim mrežama i pokazao kako teku pripreme. Glumac je tako odlučio isprobati popularnu hladnu kupku, točnije neku njezinu varijaciju. Radi se o ulasku u hladnu vodu na nekoliko minuta, a Dušan je odlučio iskoristiti trenutačne niske temperature i snijeg i tako odraditi ovu pripremu. U videu koji je podijelio na društvenim mrežama, glumac stoji u donjem vešu i čizmama te se potom baca u snijeg.

- Pripreme za Dakar i pustinju ne jenjavaju, a ovo nije ledena kupka, ali nije ni daleko! Idemo! - rekao je glumac u videu, a potom krenuo raditi 'anđela u snijegu'. No, brzo je ustao i ušao na toplo. "Valjanje u snijegu prije valjanja u pijesku!", poručio je u opisu, a ispod su mnogi pisali da je lud. "Ludo jedna", "Legendo", "Ti stvarno nisi normalan", "Ti si skroz lud", pisali su mu prijatelji i pratitelji.

Podsjetimo, glumac i njegova supruga Sara Hdagha krajem prošle godine postali su roditelji. Dušan je na društvenim mrežama objavio fotografiju tek rođene kćerkice i napisao "evo me svijete". Par je osam mjeseci ovu informaciju držao u tajnosti, a nedavno su otkrili kako će im se roditi djevojčica te će joj dati ime Zoa. - Bacali smo svašta na papir i onda je Dušan jedan dan samo rekao - a zašto se ne bi zvala Zoa. A tako nam se, već smo pričali o tom imenu još prije i tako nam se zove kobila. Ali nije dobila ime po kobili, nego to ime ima značenje - život. I onda smo rekli pa da, Zoa, zašto izmišljamo, samo smo bacili onu hrpu glupih imena i to je ostalo tako - ispričala je Sara u IN Magazinu. Dušan je dodao kako je baš jako želio da im se rodi djevojčica.

- Ja sam htio kćer, baš sam htio kćer, to mi je uvijek bila ideja, neka mala divljakuša. Ja sam bio nemoguće dijete, navodno, lažu najvjerojatnije, ja sam sigurno bio divan, a ako imam neku želju, onda neka bude još divlja nego što sam ja bio kad sam ja bio mali. Da vidim kako je to - s veseljem govori Bućan. Sara je rekla kako joj je trudnoća prošla glatko i nije imala ni mučnine ni posebne trudničke zahtjeve. Dušan je dodao kako je njegova supruga bila aktivna trudnica pa je tako s njim u sedmom mjesecu trudnoće ronila i lovila ribu.

Dušan i Sara vjenčali su se prije tri godine, a u braku mu je super. O tome nam je pričao u intervjuu prošle godine. - Baš mi je drago da sam se oženio. Dobar mi je osjećaj, guštamo u svakom danu. Trebale su mi godine da se oženim, ali ne žalim zbog toga - kaže. Buduću je suprugu, otkriva, upoznao na Facebooku.

- Živi sam dokaz da se možeš oženiti preko Facebooka. Sara je meni lajkala fotku, ja sam njoj poslao smajlić, ona meni drugi, našli smo se, i završilo je s brakom - ispričao je Bućan. Kada su počeli živjeti na selu, Sara nije imala prijašnjeg iskustva života izvan grada, no i ona se vrlo brzo zaljubila u seosku idilu ranča Bućanovih. - Zapravo, korona nas je zbližila. Na imanju smo zbog lockdowna proveli nekoliko mjeseci skupa u izolaciji. Mislim da je tada shvatila koliko nam je totalno fora skupa i odlučila ostati - rekao je glumac.