Nastavak incidenta s DJ-icom u Dubrovniku! Javio joj se naš poznati bloger: 'Ne sramoti zemlju koja te primila širokih ruku'

Britanska DJ-ica Angel Arutura, koju na Instagramu prati gotovo 75 tisuća ljudi, doživjela je, kako tvrdi, neugodno iskustvo u Dubrovniku. Pokušavajući snimiti DJ set na lokalnoj plaži, prišao joj je muškarac koji ju je, prema njezinim riječima, uznemiravao snimajući je bez pristanka i odbijajući otići. - Nastavio je sjediti pokraj mene, gledao je u mene i na kraju me uspio zastrašiti da se spakiram i odem - napisala je Arutura. Cijelu situaciju povezala je sa svojom rasom i zaključila: "Biti crnkinja je iscrpljujuće."

Njezina objava brzo se proširila društvenim mrežama, a podršku su joj pružile i svjetski poznate osobe poput manekenke Care Delevingne. Ipak, priča je dobila drugačiji zaokret kada su reagirali brojni korisnici iz Hrvatske, tvrdeći da incident nema veze s rasizmom, već s lokalnim pravilima. Mnogi su istaknuli kako je problem u snimanju na javnim površinama u Dubrovniku, gradu koji se bori s posljedicama masovnog turizma.

Među najglasnijima u raspravi bio je poznati hrvatski putopisac Kristijan Iličić, koji je DJ-ici uputio direktan komentar. - Zaista je šteta što si u ovoj situaciji odlučila povući kartu rase. Dubrovnik je jedan od najmultikulturalnijih gradova u ovom dijelu Europe, koji godišnje primi više od 1,2 milijuna međunarodnih turista. Ljudi iz svih dijelova svijeta svake godine slobodno, sigurno i bez straha šetaju njegovim ulicama. - napisao je Iličić, naglasivši kako je Hrvatska iznimno sigurna zemlja za sve posjetitelje, neovisno o njihovoj rasi ili podrijetlu.

Iličić je u svojoj poruci oštro osudio njezin potez, optuživši je da koristi svoju platformu za širenje iskrivljene slike o zemlji, a njezinu izjavu o rasi nazvao nepravednom i oportunističkom optužbom. - Nisi bila u opasnosti. Nitko te nije uznemiravao zbog tvoje rase. Prišao ti je muškarac - možda neprimjereno - ali ne zato što si crnkinja, već zato što si snimala na osjetljivoj lokaciji - poručio je. Svoj komentar zaključio je porukom za DJ-icu: - Molimo te da ne koristiš svoj utjecaj kako bi sramotila zemlju koja te primila raširenih ruku. Zaslužujemo bolje - kao i tvoji pratitelji, koji zaslužuju punu istinu - napisao je bloger.

Podsjetimo, Arutura je odlučila iskoristiti prekrasnu kulisu jedne od dubrovačkih plaža kako bi snimila video na kojem miksa glazbu, no idilu je prekinuo nepoznati muškarac koji joj je prišao. Prema njezinim riječima, situacija je brzo eskalirala. Muškarac joj je, kako tvrdi, prilazio preblizu, snimao je i fotografirao bez njezinog dopuštenja, a njezine molbe da prestane i udalji se je ignorirao. Osjećajući se ugroženo i uplašeno, Arutura je prekinula snimanje, spakirala svoju opremu i napustila lokaciju. - Bila sam sama, u stranoj državi, vidno uznemirena. Osjećala sam se toliko nesigurno i, iskreno, još uvijek sam potresena. Bila sam u osamljenom području blizu litice, moglo se dogoditi bilo što - napisala je u potresnoj objavi.

Osim osjećaja osobne ugroženosti, Angel je incident povezala i sa svojim rasnim identitetom, ističući kako je iscrpljujuće biti crnkinja u takvim situacijama. - Postoji toliko prepreka za ulazak u glazbenu industriju za crnkinje - objasnila je, dodajući kako je vlastiti prostor za kreativnost stvorila upravo kako bi izbjegla ovakve situacije. Posebno je naglasila unutarnju borbu koju je vodila tijekom incidenta. - Čak i dok sam se osjećala povrijeđenom, govorila sam tiho, smireno i ljubazno. Sve zato što sam se bojala da ću biti viđena kao ‘ljuta crnkinja‘. Doslovno možete vidjeti u videu kako se pokušavam sabrati, smiriti se i ne reagirati na način na koji sam se osjećala iznutra. Količina emocionalnog napora potrebna za postojanje i stvaranje na ovaj način... To nije normalno. I umorna sam. Zaštitite crnkinje - apelirala je Arutura.