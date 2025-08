VIDEO Poznata DJ-ica podijelila neugodan susret s muškarcem u Dubrovniku, reagirala i slavna glumica

Britanska DJ-ica Angel Arutura, koju na Instagramu prati više od 74 tisuće ljudi, podijelila je s pratiteljima uznemirujući trenutak koji joj se dogodio tijekom boravka u Dubrovniku. Naime, odlučila je iskoristiti prekrasnu kulisu jedne od dubrovačkih plaža kako bi snimila video na kojem miksa glazbu, no idilu je prekinuo nepoznati muškarac koji joj je prišao. Prema njezinim riječima, situacija je brzo eskalirala. Muškarac joj je, kako tvrdi, prilazio preblizu, snimao je i fotografirao bez njezinog dopuštenja, a njezine molbe da prestane i udalji se je ignorirao. Osjećajući se ugroženo i uplašeno, Arutura je prekinula snimanje, spakirala svoju opremu i napustila lokaciju. - Bila sam sama, u stranoj državi, vidno uznemirena. Osjećala sam se toliko nesigurno i, iskreno, još uvijek sam potresena. Bila sam u osamljenom području blizu litice, moglo se dogoditi bilo što - napisala je u potresnoj objavi.

Osim osjećaja osobne ugroženosti, Angel je incident povezala i sa svojim rasnim identitetom, ističući kako je iscrpljujuće biti crnkinja u takvim situacijama. - Postoji toliko prepreka za ulazak u glazbenu industriju za crnkinje - objasnila je, dodajući kako je vlastiti prostor za kreativnost stvorila upravo kako bi izbjegla ovakve situacije. Posebno je naglasila unutarnju borbu koju je vodila tijekom incidenta. - Čak i dok sam se osjećala povrijeđenom, govorila sam tiho, smireno i ljubazno. Sve zato što sam se bojala da ću biti viđena kao ‘ljuta crnkinja‘. Doslovno možete vidjeti u videu kako se pokušavam sabrati, smiriti se i ne reagirati na način na koji sam se osjećala iznutra. Količina emocionalnog napora potrebna za postojanje i stvaranje na ovaj način... To nije normalno. I umorna sam. Zaštitite crnkinje - apelirala je Arutura.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije, a među prvima joj je podršku pružila slavna manekenka i glumica Cara Delevingne. - Ovo je tako neugodno za gledati. Kakva užasna i uznemirujuća situacija. Tako si se dobro snašla i žao mi je što si bila prisiljena otići - poručila joj je Delevingne. Međutim, nisu svi dijelili isto mišljenje. Javila se i Danijela Dvornik koja je ustvrdila da DJ-ica u situaciji vidi ono što želi vidjeti. - Za tebe je uvijek problem to što si crnkinja, to su kompleksi koje nosiš iz prošlosti. Kao žena, mogu razumjeti tvoj problem s ovim muškarcem, ali ovo se moglo dogoditi bilo kojoj bjelkinji - napisala je Dvornik. Mišljenja su podijeljena i u ostatku komentara na objavu. Dok jedni tvrde da se DJ-ica našla na javnom mjestu i da muškarac ne pokazuje znakove nasilja, već joj ljubazno želi poručiti da ne može raditi na plaži, drugi ističu kako to ne bi smjelo biti isprika za prilazak i komunikaciju s osobom protiv njene volje. A vlastiti zaključak možete donijeti nakon što pogledate video.