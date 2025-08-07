FOTO Evo kako izgleda prezgodni sin Daniele Trbović! Konobario je i tako zarađivao, a ona je bila jako ponosna

Jedna od najpoznatijih HRT-ovki Daniela Trbović, koja je svoj kultni status na domaćoj sceni stekla kao zaštitno lice u kvizu "Najslabija karika", nedavno se pojavila na premijeri predstave "Cyrano de Bergerac" u zagrebačkom kazalištu Gavella. Kako mediji prenose, na premijeri se pojavila sa sestrom Natašom i sinom Lovrom koji je pozirao s majkom i tetom.

Daniela je 25-godišnjeg sina Lovru dobila u braku s pokojnim Šimom Vlajkijem, pionirom odnosa s javnošću koji je preminuo u ožujku 2023. godine. U braku su bili sedam godina, a sin Lovro ne voli se često pokazivati u javnosti, ali je poznato da je studirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti.

Trbović je za svog sina svojevremeno rekla da ide vlastitim putem. - U principu je super osoba, ali ja nisam osoba koja svoje dijete kuje u zvijezde, možda bih trebala biti poticajnija mama, ja sam onako, mama, bič božji. Nisam stroža, nego želim da razvije sve svoje sposobnosti i kapacitete, da ne bude lijenčina. Nije, ali uvijek može bolje - priznala je u jednom intervjuu Daniela.

FOTO Evo koliko se Lidija Bačić zapravo promijenila! Ranije je izgledala potpuno drukčije

Podsjetimo, HRT-ova voditeljica također je prije tri godine na svečano otvorenje 5. CineStar kina u Zagrebu stigla s tada 22-godišnjim sinom Lovrom. Na otvorenje su došli slično odjeveni. Lovro je na sebi imao bijelu majicu i traperice, a Daniela bijelu košulju, sako i široke traper hlače.

Radijska voditeljica otkrila nam je pravi razlog iznenadnog odlaska s 'Otvorenog' nakon 12 godina rada

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Mama i sin jako su povezani, a Danijela nam je jednom prilikom pričala i o njihovu odnosu. – Nerado ga hvalim, ali ponekad i nije loš. Kad mi prigovara da nam je stan pun psećih dlaka, a ja mu kažem da me baš briga, neka ga pospremi ako ga smeta, on to i učini, zamislite. Ne libi se rada, tegli, čisti, konobari i tako zarađuje svoj novac. I pri tom s guštom studira na fakultetu koji je odabrao. Mama mu daje prolaznu ocjenu – kazala nam je Daniela.